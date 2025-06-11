В США готовятся к самому большому протесту против Трампа: детали

В субботу в США ожидаются масштабные акции протеста против Дональда Трампа. Организаторы заявляют, что на улицах можно ожидать появления миллионов людей. Об этом сообщает "Axios".

Протесты в США. Фото: из открытых источников

Митинги проходят на фоне военного парада в Вашингтоне, который Трамп устраивает на свой день рождения.

Акция под названием "Без королей" охватит более 1800 городов во всех 50 штатах, а также несколько стран за пределами США.

Инициаторами протестов выступили более 100 продемократических общественных организаций, которые объявили 14 июня "шанс отразить абсурдность режима MAGA и клоунов".

"Дональд Трамп хочет танки на улицах и телевизионную демонстрацию доминирования на свой день рождения", — говорится в заявлении организаторов.

Массовые выступления должны стать своеобразным ответом на военный парад в Вашингтоне, организованный к 79-летию Трампа и 250-летию армии США. В СМИ уже циркулирует информация о том, что стоимость мероприятия может достичь до 45 млн долларов. Это не учитывая расходы на безопасность.

Глава Белого дома уже предупредил, что любые протесты во время парада будут "жестко подавлены".

Однако в самом Вашингтоне масштабных акций не ожидается. Организаторы продумали шаги наперед, они выбрали другие города, чтобы не дать повод власти для конфронтации.

Параллельно состоится еще одна протестная кампания — "Выгони клоунов", организованная Women's March. Уже подтверждено более 13 000 участников в 320 городах.

Стоит отметить, в минувшую пятницу более 1000 человек окружили федеральное здание в центре Лос-Анджелеса, а уже в субботу протесты вспыхнули в Парамаунте. Полиция применила против демонстрантов газ и гранаты.

Вашингтон обвиняет руководство Калифорнии в бездействии в отношении протестов, тогда как местные власти жестко критикуют действия федерального правительства. Лос-Анджелес официально сообщил, что не будет участвовать в проведении депортаций. Чтобы подавить протесты, Трамп решил задействовать Национальную гвардию.

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