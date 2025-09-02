logo

BTC/USD

110713

ETH/USD

4302.29

USD/UAH

41.36

EUR/UAH

48.18

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США В США говорят о смерти Трампа: президент не появляется на публике, а над Белым домом опустили флаг
commentss НОВОСТИ Все новости

В США говорят о смерти Трампа: президент не появляется на публике, а над Белым домом опустили флаг

Дональд Трамп исчез из публичного пространства на несколько дней, а над Белым домом приспущен флаг. Почему в США говорят о смерти президента.

2 сентября 2025, 14:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В Соединенных Штатах социальные сети и медиа заполонили слухи о возможной смерти или резком ухудшении здоровья президента США Дональда Трампа. Причиной стали необычное поведение Белого дома, несколькодневное отсутствие президента на публике и флаг над Белым домом.

В США говорят о смерти Трампа: президент не появляется на публике, а над Белым домом опустили флаг

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Уже более четырех дней Трамп не появляется на публике вживую. Это удивительно для президента, который обычно активно общается со СМИ и давал по нескольку интервью каждый день.

"Единственные новости, которые сейчас обсуждают — это то, что в течение длительного времени, для американских медиа, президент не появляется в публичном пространстве уже 4 или 5 дней. При этом существуют слухи о его состоянии здоровья. Это, наверное, сейчас и является важнейшей новостью", — рассказала "Эспрессо" преподавательница университета Temple в США.

Американские журналисты также обратили внимание на синяк на руке, пытавшийся замаскировать тональным кремом. Следы, похожие на инъекции, усилили слухи об ухудшении здоровья Трампа. Кроме того, недавно у президента США была диагностирована хроническая венозная недостаточность.

Больше ситуацию вокруг состояния Трампа подогрели слова вице-президента Джей Ди Вэнса, который заявил, что готов исполнять обязанности президента в случае необходимости. Хотя и добавил, что у 79-летнего Трампа крепкое здоровье.

Еще один фактор, взбудораживший американское общество, стал опущен на полумачты флаг над Белым домом. В США это традиционный знак скорби после смерти чиновника или великой трагедии. Соцсети мгновенно увязали эту деталь с теориями заговора о смерти Трампа.

В Белом доме сообщили, что 2 сентября Трамп выступит со специальным заявлением. Вероятно, тогда будут разрушены теории заговора о смерти президента США. Сам же Трамп, на фоне слухов о своей смерти, отреагировал серией очень странных сообщений в соцсетях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в прошлом году после нескольких дней отсутствия Джо Байдена в публичном пространстве, в США также начали распространяться теории заговора о смерти президента.

Также "Комментарии" писали, что на фоне слухов о здоровье Трампа, в США призвали его устранить через 25 поправку.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости