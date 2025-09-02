В США говорят о смерти Трампа: президент не появляется на публике, а над Белым домом опустили флаг

В Соединенных Штатах социальные сети и медиа заполонили слухи о возможной смерти или резком ухудшении здоровья президента США Дональда Трампа. Причиной стали необычное поведение Белого дома, несколькодневное отсутствие президента на публике и флаг над Белым домом.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Уже более четырех дней Трамп не появляется на публике вживую. Это удивительно для президента, который обычно активно общается со СМИ и давал по нескольку интервью каждый день.

"Единственные новости, которые сейчас обсуждают — это то, что в течение длительного времени, для американских медиа, президент не появляется в публичном пространстве уже 4 или 5 дней. При этом существуют слухи о его состоянии здоровья. Это, наверное, сейчас и является важнейшей новостью", — рассказала "Эспрессо" преподавательница университета Temple в США.

Американские журналисты также обратили внимание на синяк на руке, пытавшийся замаскировать тональным кремом. Следы, похожие на инъекции, усилили слухи об ухудшении здоровья Трампа. Кроме того, недавно у президента США была диагностирована хроническая венозная недостаточность.

Больше ситуацию вокруг состояния Трампа подогрели слова вице-президента Джей Ди Вэнса, который заявил, что готов исполнять обязанности президента в случае необходимости. Хотя и добавил, что у 79-летнего Трампа крепкое здоровье.

Еще один фактор, взбудораживший американское общество, стал опущен на полумачты флаг над Белым домом. В США это традиционный знак скорби после смерти чиновника или великой трагедии. Соцсети мгновенно увязали эту деталь с теориями заговора о смерти Трампа.

В Белом доме сообщили, что 2 сентября Трамп выступит со специальным заявлением. Вероятно, тогда будут разрушены теории заговора о смерти президента США. Сам же Трамп, на фоне слухов о своей смерти, отреагировал серией очень странных сообщений в соцсетях.

