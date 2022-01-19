В США говорят о возможной атаке Украины российскими войсками с севера: что известно

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Козлова Альбіна
В речи представитель Госдепартамента США сообщил, что Соединенные штаты видят угрозу наступления России на Украину с севера, передает пресс-служба ведомства.
В США считают, что возможны военные провокации с севера, фото из открытых источников
По его словам, политический лидер Беларуси Александр Лукашенко соглашается с перемещением российских войск по территории своей страны. К тому же в феврале должны начаться в Беларуси совместные военные учения двух стран-союзников.
Кроме того, в госдепартаменте считают, что на конституционный референдум в Беларуси будут вынесены вопросы, которые можно интерпретировать как фактическое разрешение разместить российские гарнизонные формирования на белорусской территории.
Поэтому, как сообщал портал "Комментарии", такие изменения, если они будут приняты, не могут остаться без внимания Запада и стран-членов НАТО.
Также мы писали, что в США готовят санкции в отношении пророссийских сепаратистов в Украине
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