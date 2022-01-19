В США говорят о возможной атаке Украины российскими войсками с севера: что известно

В речи представитель Госдепартамента США сообщил, что Соединенные штаты видят угрозу наступления России на Украину с севера, передает пресс-служба ведомства.

В США считают, что возможны военные провокации с севера, фото из открытых источников

По его словам, политический лидер Беларуси Александр Лукашенко соглашается с перемещением российских войск по территории своей страны. К тому же в феврале должны начаться в Беларуси совместные военные учения двух стран-союзников.

"Вызывают беспокойство сообщения о перемещении российских войск в сторону Беларуси, якобы происходящих под эгидой регулярных совместных военных учений и то, что Россия может намереваться разместить войска в Беларуси под видом совместных военных учений, чтобы потенциально атаковать Украину с севера. Я считаю, что соучастие Беларуси в такой атаке было бы абсолютно неприемлемым для белорусов и для многих внутри режима, а также для нас, наших союзников и партнеров. И мы частно сообщили о наших беспокойствах белорусским властям", — говорится в речи.

Кроме того, в госдепартаменте считают, что на конституционный референдум в Беларуси будут вынесены вопросы, которые можно интерпретировать как фактическое разрешение разместить российские гарнизонные формирования на белорусской территории.

Поэтому, как сообщал портал "Комментарии", такие изменения, если они будут приняты, не могут остаться без внимания Запада и стран-членов НАТО.

"Но сейчас Беларусь занимает старую позицию — придерживается нейтралитета и обязалась не участвовать в военных действиях против соседних стран. Однако мы видим готовность отойти от этой позиции со стороны Лукашенко", — сказал чиновник и добавил, что "когда такой лидер, как Лукашенко, начинает говорить о ядерном оружии, все должны обратить внимание".

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