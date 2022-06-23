В США граждане сдают оружие для украинцев (Фото)

В субботу, 18 июня 2022 года Департамент полиции Майами организовал акцию по сдаче оружия для украинцев под названием "Оружие для Украины". Целью акции было не только помочь украинцам, но и уменьшить количество огнестрельного оружия на улицах города. Об этом сообщили на странице полиции в Фейсбуке.



фото Miami PD

Американцы имели возможность сдать оружие и получить деньги за него. Акция проходила возле городской ратуши. За пистолет горожанам давали 50 долларов, за ружье – 100 долларов, а за винтовки AK-47 или AR-15, запрещенные в США с 1994 года, – 150 долларов. Многие горожане откликнулись на призыв полицейских и принесли свое оружие.

По словам представителя полиции, акция была успешной. Полицейским удалось собрать немало ружей и пистолетов.

"Нам удалось собрать 68 единиц огнестрельного оружия во время акции Gun Buy-Back. Мы выкупаем оружие у тех, кому оно уже не нужно. Никто не знает, сколько жизней удастся спасти благодаря этой акции. Мы передадим его нашим друзьям в Украине. Спасибо всем, кто присоединился и помог сделать город более безопасным", — подчеркнул начальник полиции.

Как писал портал, оккупанты продвигаются ближе к Лисичанску и имеют тактические успехи. В направлении Славянска россияне продвинулись на незначительное расстояние, в то же время они пытаются блокировать логистические пути и трассу Т1302 Бахмут-Лисичанск.

Также мы писали, что министр обороны США Остин рассказал, какое именно вооружение и сколько получит Украина. 15 июня состоялось заседание контактной группы из представителей около 50 стран или так называемый Рамштайн-3. Результаты заседания оптимистичны. В ближайшее время Украина получит для защиты своих территорий некоторое вооружение.









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