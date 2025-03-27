В США громкий скандал: разоблачена схема, как лоббисты получают благосклонность от прокуроров

В США скандал из-за поездок для прокуроров на частные меры, за которые они не платили ни копейки. К примеру, список гостей на эксклюзивный визит в Южную Африку в 2023 году включал лоббистов и юристов ведущих американских компаний, таких как Uber, Amazon и Pfizer. Поездка предполагала сафари, проживание в пятизвездочном отеле, дегустацию вин и изысканные ужины в ресторанах, предлагающих креветки и стейки из мраморной говядины Wagyu, сообщает CNN .

США

Впрочем, среди приглашенных находились не только представители бизнеса. Участие в путешествии приняла и двухпартийная группа из примерно десяти генеральных прокуроров США, офисы которых играют ключевую роль в защите потребителей и соблюдении законодательства о влиятельных корпорациях. И хотя крупные компании щедро финансировали организацию поездки, прокуроры могли присоединиться бесплатно.

Поездка в Южную Африку, организованная и профинансированная некоммерческой организацией Attorney General Alliance (AGA), является одним из примеров того, как корпоративные юристы и лоббисты обеспечивают эксклюзивный доступ к влиятельным чиновникам через частные поездки как в США, так и за рубежом. В документах, полученных CNN, отмечается, что AGA ежегодно проводит ряд подобных мероприятий, в частности, в ближайшие месяцы запланирован визит в Италию.

AGA утверждает, что эти зарубежные встречи способствуют развитию двухпартийного сотрудничества между государственными должностными лицами и бизнесом, помогая решать глобальные проблемы, такие как торговля людьми, отмывание денег и организованная преступность. Кроме того, в организации отметили, что такие активности, как винные туры и посещение заповедников, носили обучающий характер и были посвящены вопросам сельского хозяйства и экологических угроз.

Однако критики полагают, что участие генеральных прокуроров в подобных мероприятиях рядом с представителями корпораций подрывает доверие общественности.

За период с 2019 по 2023 год AGA получила почти 27 миллионов долларов в виде спонсорских взносов, в основном от корпораций. Кроме того, прокуроры уплачивают тысячи долларов ежегодно в виде членских взносов, используя бюджетные средства.

Некоторые компании откровенно признавали выгоду от участия в таких встречах. Юридическая фирма Troutman Pepper Locke, которая была среди участников поездки, отметила на своем сайте, что эти мероприятия являются "ценным форумом для непосредственного общения с генеральными прокурорами по беспокоящим клиентам".

Генеральный прокурор Миннесоты Кит Эллисон защитил подобные поездки, отметив, что они необходимы для обсуждения важных для штатов вопросов.

AGA также организует встречи в США и за рубежом, в частности, в Мексике, Израиле, Марокко и Франции. Документы свидетельствуют, что организация позволяла спонсорам влиять на состав докладчиков, панельные дискуссии и темы мероприятий. А для самих прокуроров AGA покрывала расходы на поездки. К примеру, в 2022 году организация пригласила чиновников на встречу в Испании, обещая покрыть все расходы, включая посещение Королевского дворца в Мадриде, музея Прадо и римских руин в Барселоне.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, о том, какие последствия для бизнеса будут иметь пошлины от Трампа.



