В США хотят принять законопроект Грема о санкциях против России с важным нюансом

Американские сенаторы усиливают давление на Конгресс, требуя как можно быстрее вынести на голосование новый пакет санкций против России. Авторы инициативы заявляют, что документ уже полностью согласован с администрацией президента Дональда Трампа, имеет двухпартийную поддержку и не нуждается в доработке.

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По словам сенаторов, работа над законопроектом продолжалась почти два года. За это время были согласованы сложные механизмы санкционного давления, поэтому открывать документ для новых поправок, в частности по Ирану или группировке "Хезболла", считают нецелесообразным. Демократ Ричард Блюменталь подчеркнул, что Белый дом поддерживает именно нынешнюю редакцию, а любые дополнительные инициативы должны рассматриваться отдельно.

Поддержку законопроекту выразил и спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Он отметил, что республиканцы готовы продвигать документ, разработанный совместно Сенатом и администрацией президента.

Новая версия предусматривает ограничения против российских компаний, олигархов и посредников, а также вторичные санкции в отношении крупнейших покупателей российской нефти и газа. При этом круг потенциальных целей был существенно сокращен: вместо более чем 60 государств меры могут затронуть лишь ключевых импортеров российских энергоресурсов.

Особый раздел посвящен борьбе с так называемым "теневым флотом" РФ, который Москва использует для обхода международных ограничений и экспорта нефти. По мнению авторов документа, новые механизмы позволят значительно осложнить работу этой схемы и сократить нефтегазовые доходы Кремля.

Сенаторы рассчитывают, что голосование состоится еще до августовского перерыва Конгресса, называя каждый день промедления дополнительным шансом для России продолжать войну против Украины.

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