У США хочуть ухвалити законопроект Грема про санкції проти Росії з важливим нюансом

Американські сенатори посилюють тиск на Конгрес, вимагаючи якнайшвидше винести на голосування новий пакет санкцій проти Росії. Автори ініціативи заявляють, що документ уже повністю узгоджений з адміністрацією президента Дональда Трампа, має двопартійну підтримку та не потребує доопрацювання.

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За словами сенаторів, робота над законопроектом тривала майже два роки. За цей час було узгоджено складні механізми санкційного тиску, тому відкривати документ для нових поправок, зокрема щодо Ірану чи угруповання "Хезболла", вважають недоцільним. Демократ Річард Блюменталь наголосив, що Білий дім підтримує саме нинішню редакцію, а будь-які додаткові ініціативи мають розглядатися окремо.

Підтримку законопроекту висловив і речник Палати представників Майк Джонсон. Він зазначив, що республіканці готові просувати документ, розроблений спільно Сенатом та адміністрацією президента.

Нова версія передбачає обмеження проти російських компаній, олігархів та посередників, а також вторинні санкції щодо найбільших покупців російської нафти та газу. При цьому коло потенційних цілей було суттєво скорочено: замість більш ніж 60 держав заходи можуть торкнутися лише ключових імпортерів російських енергоресурсів.

Особливий розділ присвячений боротьбі з так званим "тіньовим флотом" РФ, який Москва використовує для обходу міжнародних обмежень та експорту нафти. На думку авторів документа, нові механізми дозволять значно ускладнити роботу цієї схеми та скоротити нафтогазові доходи Кремля.

Сенатори розраховують, що голосування відбудеться ще до серпневої перерви Конгресу, називаючи щодня зволікання додатковим шансом для Росії продовжувати війну проти України.

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