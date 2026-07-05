В США имя Дональд установило исторический антирекорд популярности

Имя Дональд в США оказалось на самом низком уровне популярности за всю историю наблюдений. Несмотря на возвращение Дональда Трампа в Белый дом на второй президентский срок, американские родители все реже выбирают это имя для своих новорожденных сыновей. Об этом пишет ресурс NOTUS со ссылкой на данные Управления социального обеспечения США.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

По итогам 2025 года имя Дональд заняло лишь 690 место среди самых популярных мужских имен в США. В прошлом году менее 400 новорожденных получили это имя, ставшее антирекордом за всю историю статистики.

Наибольшую популярность имя Дональд имело почти столетие назад. В 1934 году так назвали более 30 тысяч американских мальчиков, а к 1990 году имя стабильно входило в первую сотню самых распространенных в США.

Однако со временем его популярность стала постоянно снижаться. Этот спад продолжался в то время, когда узнаваемость самого Дональда Трампа стремительно росла благодаря бизнесу, телевидению и политической карьере. К примеру, в 2004 году, когда вышел первый сезон шоу "Ученик" (The Apprentice), имя Дональд уже находилось на 263-й позиции рейтинга. В 2013 году, когда Трампа включили в Зал славы реслинга WWE, оно опустилось на 415-е место. После его первой победы на президентских выборах в 2016 году имя занимало уже 489-ю строчку.

В первый год президентства Трампа популярность имени ненадолго стабилизировалась, однако в дальнейшем спад только ускорился. За последние восемь лет Дональд потерял более 200 позиций в национальном рейтинге имен в США.

Показательна и ситуация во Флориде. Это штат, ныне являющийся политической базой Дональда Трампа. В 2025 году там всего 21 мальчик получил это имя. По популярности оно оказалось рядом с редкими именами Абнер, Енох, Нейтан, Ариун, Эрос, Стоун и Вестли и уступило такие имена, как Мохаммад, Каш, Брендон, Максимус, Киану и Кролик.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп пошутил о "тройничках" со своими двумя сыновьями.

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