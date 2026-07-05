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В США имя Дональд установило исторический антирекорд популярности

Называть ребенка Дональдом еще никогда не было так непопулярно в США.

5 июля 2026, 12:00
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Slava Kot

Имя Дональд в США оказалось на самом низком уровне популярности за всю историю наблюдений. Несмотря на возвращение Дональда Трампа в Белый дом на второй президентский срок, американские родители все реже выбирают это имя для своих новорожденных сыновей. Об этом пишет ресурс NOTUS со ссылкой на данные Управления социального обеспечения США.

В США имя Дональд установило исторический антирекорд популярности

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

По итогам 2025 года имя Дональд заняло лишь 690 место среди самых популярных мужских имен в США. В прошлом году менее 400 новорожденных получили это имя, ставшее антирекордом за всю историю статистики.

Наибольшую популярность имя Дональд имело почти столетие назад. В 1934 году так назвали более 30 тысяч американских мальчиков, а к 1990 году имя стабильно входило в первую сотню самых распространенных в США.

Однако со временем его популярность стала постоянно снижаться. Этот спад продолжался в то время, когда узнаваемость самого Дональда Трампа стремительно росла благодаря бизнесу, телевидению и политической карьере. К примеру, в 2004 году, когда вышел первый сезон шоу "Ученик" (The Apprentice), имя Дональд уже находилось на 263-й позиции рейтинга. В 2013 году, когда Трампа включили в Зал славы реслинга WWE, оно опустилось на 415-е место. После его первой победы на президентских выборах в 2016 году имя занимало уже 489-ю строчку.

В первый год президентства Трампа популярность имени ненадолго стабилизировалась, однако в дальнейшем спад только ускорился. За последние восемь лет Дональд потерял более 200 позиций в национальном рейтинге имен в США.

Показательна и ситуация во Флориде. Это штат, ныне являющийся политической базой Дональда Трампа. В 2025 году там всего 21 мальчик получил это имя. По популярности оно оказалось рядом с редкими именами Абнер, Енох, Нейтан, Ариун, Эрос, Стоун и Вестли и уступило такие имена, как Мохаммад, Каш, Брендон, Максимус, Киану и Кролик.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп пошутил о "тройничках" со своими двумя сыновьями.

Также "Комментарии" писали о самых странных именах для детей в истории: от Надежды Чернобыля до Хештега.



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