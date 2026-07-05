У США ім'я Дональд встановило історичний антирекорд популярності

Ім'я Дональд у США опинилося на найнижчому рівні популярності за всю історію спостережень. Попри повернення Дональда Трампа до Білого дому на другий президентський термін, американські батьки дедалі рідше обирають це ім'я для своїх новонароджених синів. Про це пише ресурс NOTUS із посиланням на дані Управління соціального забезпечення США.

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

За підсумками 2025 року ім'я Дональд посіло лише 690-те місце серед найпопулярніших чоловічих імен у США. Торік менш ніж 400 новонароджених отримали це ім'я, що стало антирекордом за всю історію статистики.

Найбільшу популярність ім’я Дональд мало майже століття тому. У 1934 році так назвали понад 30 тисяч американських хлопчиків, а до 1990 року ім'я стабільно входило до першої сотні найпоширеніших у США.

Однак, з часом його популярність почала невпинно знижуватися. Цей спад тривав у той час, коли впізнаваність самого Дональда Трампа стрімко зростала завдяки бізнесу, телебаченню та політичній кар'єрі. Наприклад, у 2004 році, коли вийшов перший сезон шоу "Учень" (The Apprentice), ім'я Дональд уже перебувало на 263-й позиції рейтингу. У 2013 році, коли Трампа включили до Зали слави реслінгу WWE, воно опустилося на 415-те місце. Після його першої перемоги на президентських виборах у 2016 році ім'я займало вже 489-й рядок.

У перший рік президентства Трампа популярність імені ненадовго стабілізувалася, однак надалі спад лише прискорився. За останні вісім років Дональд втратив ще понад 200 позицій у національному рейтингу імен у США.

Показовою є й ситуація у Флориді. Це штат, який нині є політичною базою Дональда Трампа. У 2025 році там лише 21 хлопчик отримав це ім'я. За популярністю воно опинилося поруч з рідкісними іменами Абнер, Єнох, Нейтан, Аріун, Ерос, Стоун і Вестлі та поступилося таким іменам, як Мохаммад, Каш, Брендон, Максимус, Кіану і Трус.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Дональд Трамп пожартував про "трійничок" зі своїми двома синами.

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