logo

BTC/USD

65510.53

ETH/USD

4727.01

LTC/USD

211.18

USD/UAH

26.40

EUR/UAH

30.50

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США В США инвестиционная компания запретила назначать на должности белых мужчин: почему
commentss НОВОСТИ Все новости

В США инвестиционная компания запретила назначать на должности белых мужчин: почему

В инвестиционной компании решили изменить кадровую политику

сегодня, 14:55
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

В холдинговой инвестиционной компании State Street решили изменить политику относительно карьерного роста работников. Теперь начальники должны доказывать, почему на должность менеджера хотят взять белого мужчину, а не женщину и не представителей этнических меньшинств. Об этом сообщает "Секрет фирмы".

В США инвестиционная компания запретила назначать на должности белых мужчин: почему

В компании ввели новую политику относительно сотрудников, фото из открытых источников

К этническим меньшинствам относятся представители народностей Латинской Америки, Азии, Африки и другие граждане. Компания стремится реализовать право всех народностей на занимание руководящих должностей.

В течение года будет вовлечено в управление компанией втрое больше представителей этнических меньшинств, а также женщин. Лучших кандидатов на должность топ-менеджеров должны выбирать именно среди этих людей. В компании стремятся улучшить представительство женщин и коллег из этнических меньшинств в должностях.

Рекрутеры, которые захотят нанять белых мужчин на должности топ-менеджеров, будут вынуждены приводить веские аргументы, почему не приняли женщин или представителей этнических меньшинств.

Сейчас в компании насчитывается 39 439 сотрудников в 30 офисах в разных странах. Раньше топ-менеджерами были только белые мужчины, однако теперь компания меняет политику и ожидает увеличения расходов инвестиционной фирмы к 2025 году.

Как сообщал портал "Комментарии", американские миллиардеры стали богаче почти на 2 трлн долларов за время пандемии по данным Forbes. Этому способствовал и рост фондовых рынков. В пятерку самых богатых людей мира вошли: Илон Маск, Джефф Безос, Ларри Эллисон, Ларри Пейдж, Сергей Брин.

Также мы писали, что на политической арене в США изменилось противостояние в пользу Трампа и республиканской партии. О чем свидетельствуют данные опроса и социологические исследования.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://secretmag.ru/news/v-amerikanskoi-kompanii-zapretili-bez-razresheniya-nanimat-na-rukovodyashie-posty-belykh-muzhchin-07-11-2021.htm?utm_source=sftg&utm_medium=social
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!