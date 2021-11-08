В США инвестиционная компания запретила назначать на должности белых мужчин: почему

В холдинговой инвестиционной компании State Street решили изменить политику относительно карьерного роста работников. Теперь начальники должны доказывать, почему на должность менеджера хотят взять белого мужчину, а не женщину и не представителей этнических меньшинств. Об этом сообщает "Секрет фирмы".

В компании ввели новую политику относительно сотрудников, фото из открытых источников

К этническим меньшинствам относятся представители народностей Латинской Америки, Азии, Африки и другие граждане. Компания стремится реализовать право всех народностей на занимание руководящих должностей.

В течение года будет вовлечено в управление компанией втрое больше представителей этнических меньшинств, а также женщин. Лучших кандидатов на должность топ-менеджеров должны выбирать именно среди этих людей. В компании стремятся улучшить представительство женщин и коллег из этнических меньшинств в должностях.



Рекрутеры, которые захотят нанять белых мужчин на должности топ-менеджеров, будут вынуждены приводить веские аргументы, почему не приняли женщин или представителей этнических меньшинств.

Сейчас в компании насчитывается 39 439 сотрудников в 30 офисах в разных странах. Раньше топ-менеджерами были только белые мужчины, однако теперь компания меняет политику и ожидает увеличения расходов инвестиционной фирмы к 2025 году.



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