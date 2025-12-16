В США категорически разнесли Трампа за его видение мира в Украине: важные детали

Американские сенаторы из обеих партий подвергли резкой критике мирное предложение президента Дональда Трампа, назвав его фактически планом капитуляции Украины. В частности, директор по коммуникациям Украинского конгресса Америки Андрей Добрянский подчеркнул, что суверенитет Украины является фундаментальным фактором в вопросах обороны и перспектив членства в НАТО и ЕС. Международное право четко запрещает признавать территории, захваченные силой, что делает невозможными любые попытки России легитимизировать аннексию украинских земель.

Фото: из открытых источников

По словам Добрянского, мирный план Трампа не имел реальной политической поддержки в США, несмотря на то, что представлялся как официальная позиция американской администрации. Украине следует учитывать, что Трамп иногда устанавливает очень сжатые сроки для принятия сомнительных инициатив, но отсрочка или детальная проверка предложений не будет иметь негативных последствий.

По мнению эксперта, важно, чтобы для обсуждения таких документов Украина не привлекала непрофессионалов, например, агентов по недвижимости, а ставила надежных специалистов: руководителей разведки, генералов, дипломатов и экспертов по национальной безопасности. Эти представители могут одновременно оценивать предложение критично и демонстрировать конструктивный подход, объясняя, как оно соотносится с украинским законодательством и американскими нормами.

