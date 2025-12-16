У США категорично рознесли Трампа за його бачення миру в Україні: важливі деталі

Американські сенатори з обох партій різко розкритикували мирну пропозицію президента Дональда Трампа, назвавши її фактично планом капітуляції України. Зокрема директор із комунікацій Українського конгресу Америки Андрій Добрянський підкреслив, що суверенітет України є фундаментальним фактором у питаннях оборони та перспектив членства в НАТО та ЄС. Міжнародне право чітко забороняє визнавати території, захоплені силою, що унеможливлює будь-які спроби Росії легітимізувати анексію українських земель.

Фото: з відкритих джерел

За словами Добрянського, мирний план Трампа не мав реальної політичної підтримки в США, попри те, що подавався як офіційна позиція американської адміністрації. Україні слід враховувати, що Трамп іноді встановлює дуже стислий термін для ухвалення сумнівних ініціатив, але відтермінування або детальна перевірка пропозицій не матиме негативних наслідків.

На думку експерта, важливо, щоб для обговорення таких документів Україна не залучала непрофесіоналів, наприклад агентів з нерухомості, а ставила надійних фахівців: керівників розвідки, генералів, дипломатів і експертів з національної безпеки. Ці представники можуть одночасно оцінювати пропозицію критично та демонструвати конструктивний підхід, пояснюючи, як вона співвідноситься з українським законодавством і американськими нормами.

