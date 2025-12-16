logo_ukra

BTC/USD

87921

ETH/USD

2963.25

USD/UAH

42.18

EUR/UAH

49.67

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США У США категорично рознесли Трампа за його бачення миру в Україні: важливі деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

У США категорично рознесли Трампа за його бачення миру в Україні: важливі деталі

Американські сенатори обох партій назвали мирний план Трампа капітуляцією України

16 грудня 2025, 16:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Американські сенатори з обох партій різко розкритикували мирну пропозицію президента Дональда Трампа, назвавши її фактично планом капітуляції України.  Зокрема директор із комунікацій Українського конгресу Америки Андрій Добрянський підкреслив, що суверенітет України є фундаментальним фактором у питаннях оборони та перспектив членства в НАТО та ЄС. Міжнародне право чітко забороняє визнавати території, захоплені силою, що унеможливлює будь-які спроби Росії легітимізувати анексію українських земель.

У США категорично рознесли Трампа за його бачення миру в Україні: важливі деталі

Фото: з відкритих джерел

За словами Добрянського, мирний план Трампа не мав реальної політичної підтримки в США, попри те, що подавався як офіційна позиція американської адміністрації. Україні слід враховувати, що Трамп іноді встановлює дуже стислий термін для ухвалення сумнівних ініціатив, але відтермінування або детальна перевірка пропозицій не матиме негативних наслідків.

На думку експерта, важливо, щоб для обговорення таких документів Україна не залучала непрофесіоналів, наприклад агентів з нерухомості, а ставила надійних фахівців: керівників розвідки, генералів, дипломатів і експертів з національної безпеки. Ці представники можуть одночасно оцінювати пропозицію критично та демонструвати конструктивний підхід, пояснюючи, як вона співвідноситься з українським законодавством і американськими нормами.

Як вже писали "Коментарі", Генштаб Збройних Сил України повідомив, що ймовірність широкомасштабного наступу Росії на Чернігівську область станом на грудень 2025 року оцінюється як низька. За останні три місяці не зафіксовано суттєвих змін у складі та чисельності російських військ, а також немає ознак формування ударних угруповань.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини