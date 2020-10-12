В США копы преследовали 11-летнего парня, который угнал школьный автобус

Полицейские в американском штате Луизиана устроили настоящую погоню за 11-летним парнем. Мальчик угнал школьный автобус и пытался скрыться на нем по улицах города Батон-Руж. Задержать малолетнего нарушителя удалось, лишь когда он въехал в дерево. Об этом сообщает американский телеканал WBRZ.

Школьный автобус. Фото: www.wbrz.com

Ребенок пробрался в школьный автобус около 11 утра по местному времени. Очевидно, что навыки вождения у него уже есть, так как парень без труда завел мотор и поехал кататься по городским улицам.

Когда малолетнего нарушителя попытались задержать копы, развернулась нешуточная погоня. Полчаса вереница полицейских автомобилей кружила за школьным автобусом вдоль нескольких городских районов. Схватить угонщика смогли, лишь когда он протаранил газопровод, а затем дерево.

Сейчас парень находится под стражей в центре для несовершеннолетних правонарушителей. Против него выдвинули несколько обвинений, среди которых кража и совершение насилия, поскольку, предполагают копы, парень нарочно врезался в дерево.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Таиланде автобус врезался в поезд. Есть погибшие.

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