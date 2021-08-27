В США медведь украл посылку Amazon просто с крыльца дома

В американском штате Коннектикуте попал на видео медведь, который украл посылку Amazon просто с крыльца дома. Об этом пишет местное издание Pix11.

Медведь - фото из открытых источников

Кристин Левин из Бристоля разместила в Facebook видео с камер домашнего наблюдения, на котором видно, как медведь ходит ее подъездной дорожкой с пакетом Amazon во рту.

"Этот парень только забрал мою посылку! Сможет ли Amazon компенсировать ущерб, нанесенный медведем-воришкой? " — прокомментировала она ролик.

Женщина также рассказала СМИ, что курьер доставил посылку за пять минут до того, как ее украл медведь. В ней была туалетная бумага. По ее словам, медведь унес посылку в соседний двор.

"Это была истерика, как я уже сказала, что просто туалетная бумага, поэтому не волнуюсь, смогу вернуть ее обратно. Это был очень веселый день ", — отметила она.

Напомним, в Канаде черный медведь барибал разодрал сотрудницу вертолетной компании на глазах у ее коллег. Об этом сообщает Insider. Хищник набросился на 26-летнюю женщину неподалеку от села Суон-Хиллс. Коллегам пострадавшей удалось прогнать зверя и доставить в местный аэропорт женщину. Однако врачи скорой помощи смогли лишь констатировать ее смерть. Офицеры Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных провинции Альберта проводят расследование происшествия. По их информации, в районе нападения были замечены три медведя. Сотрудники службы надеются, что в поисках им поможет анализ ДНК материалов, взятый из одежды погибшей.

в России медведь в цирке напал на цирковую артистку. Об этом сообщает издание "АиФ-Кузбасс". Как стало известно, инцидент произошел в российском городе Берёзовский, что в Кемеровской области.

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