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Главная Новости Мир Канада В Канаде черный медведь разодрал женщину на глазах у ее коллег
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В Канаде черный медведь разодрал женщину на глазах у ее коллег

Хищник набросился на 26-летнюю женщину неподалеку от села Суон-Хиллс

сегодня, 02:13
Автор:

Ольга Чародий

В Канаде черный медведь барибал разодрал сотрудницу вертолетной компании на глазах у ее коллег.

В Канаде черный медведь разодрал женщину на глазах у ее коллег

Медведь - фото из открытых источников

Об этом сообщает Insider. Хищник набросился на 26-летнюю женщину неподалеку от села Суон-Хиллс. Коллегам пострадавшей удалось прогнать зверя и доставить в местный аэропорт женщину. Однако врачи скорой помощи смогли лишь констатировать ее смерть.

Офицеры Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных провинции Альберта проводят расследование происшествия. По их информации, в районе нападения были замечены три медведя. Сотрудники службы надеются, что в поисках им поможет анализ ДНК материалов, взятый из одежды погибшей.

Напомним, в России медведь в цирке напал на цирковую артистку. Об этом сообщает издание "АиФ-Кузбасс". Как стало известно, инцидент произошел в российском городе Берёзовский, что в Кемеровской области. Туда приехал цирк шапито "Арлекин". Происшествие случилось во время номера, который назывался "Ехали медведи". Во время представления животное несколько раз нападало на дрессировщиков.  Разъяренный медведь дважды нападал на циркачку — крепко вцепился в её ногу и повалил на землю. Даже после нескольких нападений представление решили не заканчивать и вскоре косолапый атаковал уже коллегу пострадавшей. 

По информации СМИ, никто из участников происшествия не обращался за медицинской помощью. Отмечается, что во время выступления среди зрителей было много детей, а зрительские места не были никак отгорожены от арены. Инцидентом заинтересовались сотрудники правоохранительных органов, которые осуществят проверку соблюдения правил безопасности во время циркового представления. 



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Источник: https://www.insider.com/canada-woman-mauled-to-death-by-black-bear-in-third-fatal-attack-2021-8
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