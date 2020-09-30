В США могут изменить формат президентских дебатов

Американская комиссия по проведению президентских дебатов заявила о намерении внести изменения в формат дебатов после прошедших дискуссий между президентом США Дональдом Трампом и кандидатом на пост главы государства Джо Байденом. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на собственные источники в Соединенных Штатах Америки.

По данным источника, первый раунд дебатов лишний раз показал, что нынешняя система нуждается в улучшении процесса. Напомним, во время беседы Трамп и Байден неоднократно переходили на личности, спорили и вели себя неподобающим образом.

"Нам нужно лучше структурировать процесс дебатов. Сами же понимаете, смотреть на ссоры — не всегда интересно. Главная цель дебатов — дискуссия на конкретные темы, а не балаган", — сообщается в отчете комиссии.

Как ранее сообщали "Комментарии", первые дебаты завершились скандалом.

В этот раз дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена длились приблизительно полтора часа. Но этого времени кандидатам хватило, чтобы обменяться обвинениями и даже оскорблениями. Трамп неоднократно перебивала Байдена, особенно когда тот призывал американцев обязательно голосовать на выборах.

Байден, ко всему, обозвал Трампа "клоуном" и "щенком Путина". На что тот ответил, что сын Байдена получает миллионы долларов от России. В отместку Трамп также вспомнил о проблемах сына Байдена, который увлекался кокаином, а также усомнился в умственных способностях своего соперника.







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