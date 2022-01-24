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В США мощный лесной пожар приблизился к известной достопримечательности (ФОТО)

Лесные пожары разгорелись на территории Колорадо и Калифорнии

сегодня, 15:20
Автор:

Денис Подставной
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В Соединённых Штатах Америки разгорелись мощные лесные пожары. Об этом пишет издание Reuters. 

В США мощный лесной пожар приблизился к известной достопримечательности (ФОТО)

Пожар. Иллюстрация: фото из открытых источников

Как стало известно, возгорания образовались на территории двух американских штатов: Калифорния и Колорадо. Сообщается, что быстро распространяющееся пламя смогло приблизиться к знаменитому мосту Биксби-Крик, который является одним из самых фотографируемых мостов вдоль побережья Тихого океана. К счастью, сооружение не было повреждено. 

В США мощный лесной пожар приблизился к известной достопримечательности (ФОТО) - фото 2

Фото: Reuters

Сотрудники пожарной службы продолжают свою борьбу со стихией. По состоянию на сегодняшний день, возгорания удалось локализовать на 35%. Площадь пожара ограничена до 283 гектар. 

В США мощный лесной пожар приблизился к известной достопримечательности (ФОТО) - фото 3

Фото: Reuters

Жители пострадавшего района были вынуждены покинуть свои дома и эвакуироваться. 

В материале отмечается, что лесные пожары не типичны для данного времени года. К примеру, пожар в штате Колорадо разгорелся на территории, которая уже на протяжении десяти лет не горела в январе. 

В Сети появляются фотографии с места событий. 

В США мощный лесной пожар приблизился к известной достопримечательности (ФОТО) - фото 4

Фото: Reuters 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что почти всё население Тонги пострадало от извержения вулкана и мощного цунами. Мелкий вулканический пепел продолжает представлять опасность для населения. Отмечается, что он потенциально может приводить к затруднению дыхания, а также раздражению глаз. Десятки людей потеряли свои дома и личные вещи. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что на Солнце произошла вспышка средней мощности. Специалисты из NASA говорят, что такие космические явления могут представлять опасность для астронавтов и космических кораблей. Опубликованы фотографии вспышки. 


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Источник: https://www.reuters.com/world/us/massive-california-wildfire-triggers-evacuations-closes-highway-2022-01-22/
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