В США может выйти на свободу убийца Роберта Кеннеди

Комиссия по условно-досрочному освобождению Калифорнии рекомендовала освободить Сирхана Сирхана, отбывающий пожизненное заключение за убийство сенатора, кандидата в президенты от демократов Роберта Кеннеди в 1968 году. Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Сирхан Сирхан - фото из открытых источников

Сирхан Сирхан отсидел 53 года в тюрьме за то, что стрелял в американского лидера после выступления в отеле Лос-Анджелеса, что, возможно, изменило ход истории. В то же время голосования, которое определяет, что он не представляет угрозы для общества, не обязательно гарантирует, что он выйдет на свободу. Теперь не хватает только решение губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома.

"Прошло более полувека. Того молодого импульсивного парня, каким я был, больше не существует ", — заявил Сирхан комиссии.

Офис местного окружного прокурора в Лос-Анджелесе заявил, что не будет выступать против его увольнения. 77-летний наемный убийца палестинского происхождения шестнадцатый просил об условно-досрочном освобождении. А решение комиссия приняла после того, как двое детей Кеннеди обратились туда же с просьбой освободить убийцу отца.

"Я действительно верю, что любой заключенный, не представляет угрозы для себя или мира, должен быть освобожден", — сказал Дуглас Кеннеди.

Напомним, завербованный агент получил от сотрудников ЦРУ отравленную ручку для покушения на кубинского лидера Фиделя Кастро в тот момент, когда в США был убит 35-й президент Джон Кеннеди. Об этом говорится в рассекреченных документах на сайте Национальных архивов США, пишет РИА Новости. "Доклад о попытках организации убийства Фиделя Кастро" датирован 1967 годом и состоит из более чем 130 страниц. Согласно докладу, встреча сотрудника ЦРУ с кубинским агентом состоялась в Париже 22 ноября 1963 года. "Свидетельства показывают, что встреча проходила в те самые минуты, когда застрелили президента Кеннеди", — отмечают авторы документа. Кроме ручки, в которую был вмонтирован шприц с ядом, в докладе упоминаются отравленные таблетки и сигары, а также заминированные морские ракушки.

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