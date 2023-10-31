В США мусульмане выдвинули Байдену ультиматум: что они угрожают сделать

Война в Израиле и его последствия оказывают влияние на внутриполитические процессы в Соединенных штатах. Американцы, исповедующие ислам и определенные представители Демократической партии поставили главе страны Джо Байдену ультиматум, где потребуют немедленных мер, чтобы обеспечить прекращение огня в Секторе Газы.

Джо Байден (фото из открытых источников)

Представители Национального мусульманского демократического совета, где есть лидеры Демократической партии штатов, где проходят споры, как Мичиган, Огайо и Пенсильвания, призывают Байдена воспользоваться своим влиянием на Израиль, чтобы достичь прекращения огня до 17:00 по Вашингтону (23:00 по Киеву). Вторник, 31 октября, сообщает Reuters. В тексте открытого письма "Ультиматум о прекращении огня 2023 года" мусульманские лидеры обещают мобилизовать мусульманских избирателей.

Они озвучивают намерения призвать граждан США отказаться от одобрения, поддержки или голосования за любого кандидата, одобряющего "израильское наступление против палестинского народа".

"Безусловная поддержка вашей администрации, включая финансирование и вооружение, сыграла значительную роль в продолжении насилия, которое влечет за собой жертвы среди гражданского населения, и подорвало доверие избирателей, ранее доверявших вам", — говорится в письме.

Журналисты издания отмечают, что сопредседателями-учредителями упомянутого совета являются бывший член Конгресса США Кейт Эллисон, генеральный прокурор Миннесоты и первый мусульманин, избранный в Конгресс, и член Конгресса Андре Карсон от Индианы.

Вместе с тем конгрессвумен Рашида Тлаиб, палестино-американская представительница от штата Мичиган, вчера обнародовала 90-секундное видео в социальной сети X, где осуждает поддержку американским президентом того, что она называет "кампанией геноцида Израиля в Палестине", и добавляет ! Не рассчитывайте на наш голос в 2024 году".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Иступление Блинкена в Сенате США сорвали пропалестинские протестующие .