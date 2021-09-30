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В США мужчина выиграл крупную сумму в лотерею и утонул

Победитель так и не успел воспользоваться деньгами, которые он выиграл

сегодня, 17:24
Автор:

Денис Подставной

В штате Мичиган было обнаружено тело 57-летнего Грегори Джарвиса. Как позже было установлено, погибший незадолго до смерти выиграл крупную сумму в лотерею. Об этом сообщает издание АВС12.

В США мужчина выиграл крупную сумму в лотерею и утонул

Фото: New York Post

По информации источника, накануне мужчина сорвал джекпот в лотерее Club Keno. Сумма выигрыша составила 45 000 долларов. Однако обналичить деньги Грегори Джарвис не смог, поскольку у него отсутствовала карта страхования. Мужчина подал заявку на получение карты. Ответа победитель так и не дождался.

В последний раз знакомые мужчины видели его 19 сентября, спустя шесть дней после того, как он выиграл в лотерею. В ту ночь он вышел из гостиницы и направился в неизвестном направлении. Спустя два дня в полицию поступило сообщение о том, что на частном пляже в заливе Сагино обнаружено тело Джарвиса. Рядом с ним была его лодка. 

Начальник полиции отметил, что по предварительной информации, в ту ночь Грегори привязал свою лодку, после чего поскользнулся, упал и сильно ударился головой. Вскрытие подтвердило, что мужчина действительно утонул, а на его головы были травмы, что подтвердило версию. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что В Днепре в самом большом аквапарке города "Happy Day" утонул 9-летний ребенок. На место происшествия прибыли две машины скорой помощи.  Однако несмотря на все старания, медикам не удалось спасти жизнь ребенка. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что в Черкасской области в реке обнаружили труп мужчины со следами насильственной смерти. Накануне мужчина поссорился с матерью и ушел из дома. Подробнее об этом читайте в нашем материале


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Источник: https://www.abc12.com/2021/09/28/caseville-drowning-victim-had-winning-lottery-ticket-his-wallet/
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