В США мужчина выиграл крупную сумму в лотерею и утонул

В штате Мичиган было обнаружено тело 57-летнего Грегори Джарвиса. Как позже было установлено, погибший незадолго до смерти выиграл крупную сумму в лотерею. Об этом сообщает издание АВС12.

Фото: New York Post

По информации источника, накануне мужчина сорвал джекпот в лотерее Club Keno. Сумма выигрыша составила 45 000 долларов. Однако обналичить деньги Грегори Джарвис не смог, поскольку у него отсутствовала карта страхования. Мужчина подал заявку на получение карты. Ответа победитель так и не дождался.

В последний раз знакомые мужчины видели его 19 сентября, спустя шесть дней после того, как он выиграл в лотерею. В ту ночь он вышел из гостиницы и направился в неизвестном направлении. Спустя два дня в полицию поступило сообщение о том, что на частном пляже в заливе Сагино обнаружено тело Джарвиса. Рядом с ним была его лодка.

Начальник полиции отметил, что по предварительной информации, в ту ночь Грегори привязал свою лодку, после чего поскользнулся, упал и сильно ударился головой. Вскрытие подтвердило, что мужчина действительно утонул, а на его головы были травмы, что подтвердило версию.

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