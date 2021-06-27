В США мужчина выпрыгнул из самолета, который уже выруливал на взлетную полосу

В аэропорту Лос-Анджелеса пассажир самолета рейса United Express, который выруливал на взлетную полосу, выпрыгнул из него после драки на борту. Правонарушитель был задержан и госпитализирован. Как пишет CNN, в салоне самолета произошла ссора между двумя мужчинами, которая переросла в драку. В это время один из участников конфликта открыл дверь самолета, активировав аварийный затвор, и выпрыгнул на дорожки для руления.

Самолет (фото из открытых источников)

Как рассказали очевидцы, перед тем как самовольно покинуть борт, мужчина стучался в двери кабины пилотов. Во время прыжка правонарушитель получил травмы. Его задержали и доставили в местную больницу сотрудники правоохранительных органов.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Другие пассажиры рейса не пострадали.









Как мы сообщали ранее, неприятный инцидент произошел 23 июня при участии одного из народных депутатов фракции "Слуга народа" Николая Тищенко, на территории столичного аэропорта "Борисполь". Пассажиры, спешащие попасть в Ужгород, не смогли вылететь вовремя, т.к. нардеп устроил съемку на фоне их самолета.



По сообщению журналиста Виталия Глаголы, которому удалось запечатлеть попытки Тищенко записать селфи-видео для, вероятно, какой-то очередной промо-кампании, пассажирам рейса "Киев-Ужгород" пришлось ждать вылета более десяти минут. Все это время "слуга народа" делал дополнительные дубли для своего выступления. Если прислушаться к словам Николая Тищенко на записи, то можно разобрать обрывки фразы в стиле: "Тем, кто хочет, но что-то… э-э-э…". Также нардеп активно жестикулирует, словно пытается помочь самому себе вспомнить заготовленную речь.

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