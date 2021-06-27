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Главная Новости Мир США В США мужчина выпрыгнул из самолета, который уже выруливал на взлетную полосу
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В США мужчина выпрыгнул из самолета, который уже выруливал на взлетную полосу

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются

сегодня, 21:30
Автор:

Ольга Чародий

В аэропорту Лос-Анджелеса пассажир самолета рейса United Express, который выруливал на взлетную полосу, выпрыгнул из него после драки на борту. Правонарушитель был задержан и госпитализирован. Как пишет CNN, в салоне самолета произошла ссора между двумя мужчинами, которая переросла в драку. В это время один из участников конфликта открыл дверь самолета, активировав аварийный затвор, и выпрыгнул на дорожки для руления.

В США мужчина выпрыгнул из самолета, который уже выруливал на взлетную полосу

Самолет (фото из открытых источников)

Как рассказали очевидцы, перед тем как самовольно покинуть борт, мужчина стучался в двери кабины пилотов. Во время прыжка правонарушитель получил травмы. Его задержали и доставили в местную больницу сотрудники правоохранительных органов.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Другие пассажиры рейса не пострадали.

В США мужчина выпрыгнул из самолета, который уже выруливал на взлетную полосу - фото 2


Как мы сообщали ранее, неприятный инцидент произошел  23 июня при участии одного из народных депутатов фракции "Слуга народа" Николая Тищенко, на территории столичного аэропорта "Борисполь". Пассажиры, спешащие попасть в Ужгород, не смогли вылететь вовремя, т.к. нардеп устроил съемку на фоне их самолета.

По сообщению журналиста Виталия Глаголы, которому удалось запечатлеть попытки Тищенко записать селфи-видео для, вероятно, какой-то очередной промо-кампании, пассажирам рейса "Киев-Ужгород" пришлось ждать вылета более десяти минут. Все это время "слуга народа" делал дополнительные дубли для своего выступления. Если прислушаться к словам Николая Тищенко на записи, то можно разобрать обрывки фразы в стиле: "Тем, кто хочет, но что-то… э-э-э…". Также нардеп активно жестикулирует, словно пытается помочь самому себе вспомнить заготовленную речь.


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Источник: https://edition.cnn.com/2021/06/26/us/man-jumps-out-of-plane-lax/index.html
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