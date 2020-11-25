В США начали передачу власти Байдену, Трамп против

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Сергей Медведев
Госдеп США приступил к процессу передачи власти избранному президенту Джо Байдену. С таким заявлением в эфире Fox News выступил государственный секретарь Майк Помпео.
Днем ранее руководитель GSA Эмили Мерфи сообщила Байдену о готовности начать переходный процесс.
Действующий президент США Дональд Трамп в своем Твиттере заявил, что не в компетенции GSA решать, кто будет следующим президентом.
Опускать руки Трамп не собирается. Он с уверенностью заявляет о том, что он и его команда рассчитывают на победу.
Как сообщал портал "Комментарии", на своей странице в социальной сети Twitter политик написал, что его следователи обнаружили сотни тысяч фальсифицированных голосов. Эти нарушения могут повлиять на результаты голосования в четырех штатах и якобы обеспечат ему победу. В частности, Трамп требует пересчитать голоса в штате Джорджия, где Джо Байден победил с минимальным отрывом.
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