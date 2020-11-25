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В США начали передачу власти Байдену, Трамп против

Дональд Трамп не собирается сдаваться и уверен в своей победе

сегодня, 09:36
Автор:

Сергей Медведев

Госдеп США приступил к процессу передачи власти избранному президенту Джо Байдену. С таким заявлением в эфире Fox News выступил государственный секретарь Майк Помпео.

В США начали передачу власти Байдену, Трамп против

"Мы начали этот процесс, посмотрим, каким было решение GSA (Администрации служб общего назначения — ред.), и сделаем все, чего требует закон. Мы выполним эту работу", – сказал Майк Помпео.

Днем ранее руководитель GSA Эмили Мерфи сообщила Байдену о готовности начать переходный процесс.

Действующий президент США Дональд Трамп в своем Твиттере заявил, что не в компетенции  GSA решать, кто будет следующим президентом.

"Помните, работа Управления общих служб была выдающейся, и Эмили Мерфи превосходно выполняет свою работу, но Управление общих служб не определяет, кто станет следующим президентом США", – написал Трамп.

Опускать руки Трамп не собирается. Он с уверенностью заявляет о том, что он и его команда рассчитывают на победу.

Как сообщал портал "Комментарии", на своей странице в социальной сети Twitter политик написал, что его следователи обнаружили сотни тысяч фальсифицированных голосов. Эти нарушения могут повлиять на результаты голосования в четырех штатах и якобы обеспечат ему победу. В частности, Трамп требует пересчитать голоса в штате Джорджия, где Джо Байден победил с минимальным отрывом.

 


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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1904434-derzhdepartament-ssha-pochav-protses-peredachi-vladi-baydenu
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