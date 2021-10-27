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В США начался новый шторм: много домов остались без света

В Национальной метеорологической службе США (NWS) назвали шторм "опасным"

27 октября 2021, 23:46
Автор:

Ольга Чародий
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В северо-восточной части США начался новый шторм, который привел к выключению электроэнергии более чем в 600 тысячах домов. Ветер повалил деревья, кое-где улицы затопило. Об этом сообщает американское издание The Washington Post. В настоящее время больше всего пострадал штат Массачусетс. В первый же час с начала шторма почти 500 тысяч домов отключили от сети электроснабжения из-за непогоды. В то же время полицейским пришлось спасать женщину, на автомобиль которой упало дерево.

В США начался новый шторм: много домов остались без света

Шторм - фото из открытых источников


В Национальной метеорологической службе США (NWS) назвали шторм "опасным" и призвали граждан быть в безопасных помещениях, помнить о резких порывах ураганного ветра и о том, что он может вырывать деревья с корнями, поэтому лучше оставаться в подвальных помещениях. Американцев призвали воздержаться от поездок и необязательных поездок. Недалеко от Бостона в одном из городков полицейские среагировали более чем на 90 вызовов. Это было за 12 часов до того, как начался дождь. Также известно о том, что в Род-Айленде без света осталось около 100 тысяч домохозяйств.

В NWS надеются, что ситуация улучшится к концу суток, а шторм переместится в океан. До этого из-за шторма затопило несколько районов у штатов Нью-Йорк.


Напомним, Соединённые Штаты Америки накрыли мощные штормы. Об этом сообщает издание Reuters. На северо-востоке страны прошли мощные дожди, что затопили автодороги и вызвали множество ДТП. Непогода бушевала от восточного побережья американского штата Вашингтон до штата Нью-Йорк. Отмечается, что дороги в Нью-Джерси стали напоминать реки.  Согласно данным специалистов, усиливающаяся непогода была вызвана областью низкого давления на побережье. Губернатор Нью-Йорка объявила о введении чрезвычайного положения в связи со стихийными бедствиями.  Штормовое предупреждение было размещено вдоль сотен миль северо-восточного побережья от штата Делавэр до штата Мэн. В некоторых районах порывы ветра достигали скорости 95 километров в час. Управление транспорта Нью-Йорка заявляет, что пригородные поезда и метрополитен работают в обычном режиме. 




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Источник: https://www.washingtonpost.com/gdpr-consent/?next_url=https%3a%2f%2fwww.washingtonpost.com%2fweather%2f2021%2f10%2f27%2fbomb-cyclone-new-england-outages%2f%3futm_source%3drss%26utm_medium%3dreferral%26utm_campaign%3dwp_homepage&utm_source=rss&utm_medium=r
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