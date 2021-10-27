На США обрушился шторм: дороги превращаются в реки (ВИДЕО)



















Последствия шторма в США. Фото: EPA/UPG

Соединённые Штаты Америки накрыли мощные штормы. Об этом сообщает издание Reuters.

На северо-востоке страны прошли мощные дожди, что затопили автодороги и вызвали множество ДТП. Непогода бушевала от восточного побережья американского штата Вашингтон до штата Нью-Йорк. Отмечается, что дороги в Нью-Джерси стали напоминать реки.

Согласно данным специалистов, усиливающаяся непогода была вызвана областью низкого давления на побережье. Губернатор Нью-Йорка объявила о введении чрезвычайного положения в связи со стихийными бедствиями.

Штормовое предупреждение было размещено вдоль сотен миль северо-восточного побережья от штата Делавэр до штата Мэн. В некоторых районах порывы ветра достигали скорости 95 километров в час. Управление транспорта Нью-Йорка заявляет, что пригородные поезда и метрополитен работают в обычном режиме.

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что на юг Италии обрушились сильные дожди, что вызвали масштабные наводнения. В регионе Сицилия потоки воды унесли легковой автомобиль с людьми внутри. Спустя время было найдено бездыханное тело мужчины. О судьбе второго человека находившегося в салоне ничего не известно. Его поиски продолжаются. В Трапани сотрудники спасательных служб спасли четверых мужчин, которые попали в ловушку из-за внезапного подъема местной реки.

Также "Комментарии" информировали о том, что в Вене вооруженный злоумышленник нападал на граждан посреди улицы. Мужчина с ножом порезал четверых человек. Потерпевшие были госпитализированы. Отмечается, что на данный момент их жизни ничего не угрожает. Стражи порядка задержали подозреваемого.

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