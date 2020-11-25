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В США начался процесс перехода власти к администрации Байдена

Команда нового президента получит всю необходимую информацию и материально-техническую поддержку

25 ноября 2020, 23:55
Автор:

Диденко Светлана

Об этом свидетельствует внутренняя корреспонденция Госдепартамента США.

В США начался процесс перехода власти к администрации Байдена

Фото: The Bell

Государственный департамент США сообщил служащих о том, что процесс перехода власти начался. В ведомстве назначили команду, которая проконтролирует переход к новой администрации президента Байдена.

Установки были отправлены 25 ноября и будут приняты после того, как Администрация общих служб (GSA) подпишет контракт, предусматривающий условия президентского перехода. 

"После выборов ноября представители команда перехода от избранного президента Байдена прибыли в Государственный департамент для подготовки к переходу власти", — говорится в электронной документации при Госдепартаменте США.

Также в письме сообщается, что команда нового президента получит всю необходимую информацию и материально-техническую поддержку. Государственный секретарь США Майк Помпео также подтвердил этот шаг.

"Сегодня мы начали процесс передачи власти, чтобы увидеть, каким было решение Администрации общих служб и сделаем все в пределах закона", — сообщает Помпео.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что инаугурация Байдена изменится через COVID-19. Новоизбранный президент США вместе с вице-президентом настаивают на безопасном формате церемонии, которая состоится 20 января 2021 года.


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Источник: https://www.usnews.com/news/top-news/articles/2020-11-25/state-department-tells-staff-transition-to-biden-administration-has-begun
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