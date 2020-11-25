В США начался процесс перехода власти к администрации Байдена

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Диденко Светлана
Об этом свидетельствует внутренняя корреспонденция Госдепартамента США.
Фото: The Bell
Государственный департамент США сообщил служащих о том, что процесс перехода власти начался. В ведомстве назначили команду, которая проконтролирует переход к новой администрации президента Байдена.
Установки были отправлены 25 ноября и будут приняты после того, как Администрация общих служб (GSA) подпишет контракт, предусматривающий условия президентского перехода.
Также в письме сообщается, что команда нового президента получит всю необходимую информацию и материально-техническую поддержку. Государственный секретарь США Майк Помпео также подтвердил этот шаг.
"Сегодня мы начали процесс передачи власти, чтобы увидеть, каким было решение Администрации общих служб и сделаем все в пределах закона", — сообщает Помпео.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что инаугурация Байдена изменится через COVID-19. Новоизбранный президент США вместе с вице-президентом настаивают на безопасном формате церемонии, которая состоится 20 января 2021 года.
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