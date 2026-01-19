В США наконец-то назвали настоящую причину, зачем Вашингтону нужен контроль над Гренландией

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что стремление Вашингтона установить контроль над Гренландией продиктовано стратегическими интересами и слабостью европейских союзников. Об этом он сказал в интервью программе Meet the Press на телеканале NBC.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По словам Бессента, Соединенные Штаты остаются "самой сильной страной в мире", тогда как Европа демонстрирует неспособность самостоятельно гарантировать безопасность в ключевых регионах. Он напомнил, что интерес американских президентов к Гренландии существует уже более века, а сегодня остров приобретает особое значение в контексте национальной безопасности США и будущего противостояния в Арктике.

Министр подчеркнул, что администрация Дональда Трампа действует в логике "мира через силу" и смотрит на перспективы не ближайших лет, а десятилетий вперед.

По его словам, борьба за Арктику может стать реальной угрозой в будущем, и установление американского контроля над Гренландией сейчас способно предотвратить масштабный конфликт.

Бессент также раскритиковал европейских партнеров за недальновидность в отношениях с Россией, проведя параллели с войной в Украине. Он напомнил, что еще во время первого президентского срока Трамп предупреждал Европу об опасности зависимости от российских энергоресурсов, однако именно европейские закупки нефти, по его словам, продолжают финансировать военные усилия Москвы.

Отвечая на вопрос о возможности силового сценария, Бессент уклонился от прямого ответа, заявив, что не обсуждал этот вариант с президентом. При этом он выразил уверенность, что европейцы со временем "поймут", что переход Гренландии под контроль США будет для них лучшим решением. Министр заверил, что Вашингтон не намерен выходить из НАТО, однако не хочет, чтобы США втягивали в потенциальные конфликты из-за неспособности союзников обеспечить безопасность региона.

