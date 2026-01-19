У США назвали справжню причину, навіщо Вашингтону потрібен контроль над Гренландією

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що прагнення Вашингтона встановити контроль над Гренландією продиктовано стратегічними інтересами та слабкістю європейських союзників. Про це він сказав в інтерв'ю програмі Meet the Press на телеканалі NBC.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За словами Бессента, Сполучені Штати залишаються "найсильнішою країною у світі", тоді як Європа демонструє нездатність самостійно гарантувати безпеку у ключових регіонах. Він нагадав, що інтерес американських президентів до Гренландії існує вже більше століття, а сьогодні острів набуває особливого значення в контексті національної безпеки США та майбутнього протистояння в Арктиці.

Міністр наголосив, що адміністрація Дональда Трампа діє у логіці "світу через силу" і дивиться на перспективи не найближчих років, а десятиліть уперед.

За його словами, боротьба за Арктику може стати реальною загрозою в майбутньому, і встановлення американського контролю над Гренландією зараз здатне запобігти масштабному конфлікту.

Бессент також розкритикував європейських партнерів за недалекоглядність у відносинах із Росією, провівши паралелі з війною в Україні. Він нагадав, що ще під час першого президентського терміну Трамп попереджав Європу про небезпеку залежності від російських енергоресурсів, проте саме європейські закупівлі нафти, за його словами, продовжують фінансувати військові зусилля Москви.

Відповідаючи на запитання щодо можливості силового сценарію, Бессент ухилився від прямої відповіді, заявивши, що не обговорював цей варіант із президентом. При цьому він висловив упевненість, що європейці згодом зрозуміють, що перехід Гренландії під контроль США буде для них найкращим рішенням. Міністр запевнив, що Вашингтон не має наміру виходити з НАТО, проте не хоче, щоб США втягували у потенційні конфлікти через нездатність союзників забезпечити безпеку регіону.

