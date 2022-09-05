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В США намекнули, что Украине и Молдове пора решить «приднестровский вопрос»

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес считает, что жителям Приднестровья незачем быть привязанными к "трупу" России

сегодня, 08:10
Автор:

Кравцев Сергей
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Генерал в отставке, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес довольно резко отреагировал на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о русофобии в Молдове, а также об угрозах безопасности российских военных в Приднестровье. Как передает портал "Комментарии", свою позицию американский военный высказал в Twitter.

В США намекнули, что Украине и Молдове пора решить «приднестровский вопрос»

Бен Ходжес. Фото: из открытых источников

Бен Ходжес решил не делать прямых призывов, но намекнул, что Украине и Молдове вдвоём по силам раз и навсегда решить "приднестровский вопрос". 

"Возможно, пора Украине и Молдове решить приднестровский вопрос. Кремль действительно не может остановить это на этой стадии", — высказался Бен Ходжес.

Он задался также вопросом, видят ли жители Приднестровья свое будущее вместе с трупом, каким сегодня есть РФ. Вполне может быть, что люди, проживающие на территории Приднестровья, хотят видеть впереди светлое будущее без России.

Читайте также на портале "Комментарии" — на Банковой предупредили, что молниеносной победы в Херсоне ждать не стоит и быстрого освобождения юга страны из-под оккупации тоже не произойдет. Но говорить о том, что попытка контрнаступления ВСУ завершилась провалом не верно, потому как операция продолжается и ВСУ продолжают бить по логистическим связкам страны-агрессора, наносят удары по командным пунктам россиян. Из той ситуации, которая есть на данный момент можно сказать точно, что планы Путина на Херсонскую область точно провалились. Это уже понимают и в самой России.

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Источник: https://twitter.com/general_ben?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1566159410719858689%7Ctwgr%5E5a399a11c722babc2d878af627f55b00bc1d3bee%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Frus%2Fnews%2F2022%2F09%2F4%2F714614
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