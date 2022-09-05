В США намекнули, что Украине и Молдове пора решить «приднестровский вопрос»

Генерал в отставке, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес довольно резко отреагировал на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о русофобии в Молдове, а также об угрозах безопасности российских военных в Приднестровье. Как передает портал "Комментарии", свою позицию американский военный высказал в Twitter.

Бен Ходжес. Фото: из открытых источников

Бен Ходжес решил не делать прямых призывов, но намекнул, что Украине и Молдове вдвоём по силам раз и навсегда решить "приднестровский вопрос".

"Возможно, пора Украине и Молдове решить приднестровский вопрос. Кремль действительно не может остановить это на этой стадии", — высказался Бен Ходжес.

Он задался также вопросом, видят ли жители Приднестровья свое будущее вместе с трупом, каким сегодня есть РФ. Вполне может быть, что люди, проживающие на территории Приднестровья, хотят видеть впереди светлое будущее без России.

Читайте также на портале "Комментарии" — на Банковой предупредили, что молниеносной победы в Херсоне ждать не стоит и быстрого освобождения юга страны из-под оккупации тоже не произойдет. Но говорить о том, что попытка контрнаступления ВСУ завершилась провалом не верно, потому как операция продолжается и ВСУ продолжают бить по логистическим связкам страны-агрессора, наносят удары по командным пунктам россиян. Из той ситуации, которая есть на данный момент можно сказать точно, что планы Путина на Херсонскую область точно провалились. Это уже понимают и в самой России.

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