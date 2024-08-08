В США намекнули, поддерживают ли Украину в боях в Курской области

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отреагировала на прорыв границы в Курской области и бои на территории России. По словам представителя Администрации Байдена, у Украины есть право на защиту от агрессии РФ, а США поддерживают Киев в этом.



Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер. Фото с открытых источников

Во время брифинга в Белом доме Карин Жан-Пьер спросили о боях в Курской области. Представитель Белого дома указала, что с этим вопросом лучше обратиться к украинцам, которые проводят свою военную операцию, однако дальше Жан-Пьер намекнула, что США поддерживают Украину.

"Как вы знаете, мы поддерживали Украину, поскольку они защищаются от агрессии России… мы будем продолжать это делать. Мы собираемся и дальше оставаться сосредоточенными на том, чтобы убедиться, что они имеют все необходимое для защиты от агрессии России" , – сказала Жан-Пьер.

Карин Жан-Пьер подчеркнула, что в российском регионе, где ведутся военные действия, присутствует армия РФ, которая атакует территорию Украины. Поэтому украинские силы принимают меры, потому что это "умные действия, чтобы защитить себя от этих атак".



Напомним, что 6 августа в российских телеграмм-каналах появилось сообщение о прорыве границы и вхождении украинских войск на территорию России. Впоследствии российские военкоры начали сообщать о захвате силами ВСУ российских сел. В Минобороны РФ утверждают, что остановили продвижение украинских войск, однако россияне сообщают о вхождении вглубь территорий России на 25-30 км. Украина официально не комментировала ситуацию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заявление США о боях в Курской области разозлило россиян.

Также "Комментарии" писали о спикере МИД РФ, обвинившей Зеленского в прорыве границы и боях на территории РФ.



