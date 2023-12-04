В США наметилась проблема с вооружением из-за войны Украины и Израиля: чего не хватает

В проекте первой в истории США Национальной оборонно-промышленной стратегии говорится о том, что американские компании пока не могут производить оружие достаточно быстро, чтобы удовлетворить мировой спрос, в частности из-за войн в Украине и Израиле. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico", со ссылкой на проект пока неопубликованного документа.

Снаряды. Фото: из открытых источников

Задача подготовленного документа – дать всесторонний взгляд на то, что нужно Пентагону, чтобы повысить эффективность и скорость производства вооружений для нужд армии США.

В отчете отмечается, что пандемия Covid обнажила уязвимости цепочки поставок. Вторжение России в Украину и нападение боевиков ХАМАС на Израиль также продемонстрировали "совершенно другой набор промышленных требований и соответствующих рисков", поскольку США торопятся производить оружие для поддержки Украины и Израиля.

"Стало ясно, что недостаточные мощности производства и поставок в настоящее время являются глубоко укоренившейся проблемой на всех уровнях производственных цепочек поставок", — говорится в докладе.

В стратегии также говорится, что для решения этой проблемы Министерство обороны будет развивать более устойчивые и инновационные цепочки поставок, инвестировать в малый бизнес и уделять больше внимания инновациям.

Кроме того, в США признают, что должны задействовать иностранных партнеров для удовлетворения имеющегося спроса.

"Мы должны привлекать участников всех типов: больших и малых, отечественных и иностранных, а также тех, кто ранее не имел отношения к Министерству обороны или оборонному производству", — говорится в документе.

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