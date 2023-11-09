В США назвали кандидата в президенты США победе которого обрадуется Путин

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли раскритиковала своего соперника Вивека Рамасвами. Хейли заявила, что от возможной победы Рамасвами у Владимира Путина и Си Цзиньпина "течет слюна". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Hill.



Кандидаты в президенты США Вивек Рамасвами и Никки Хейли на дебатах. Фото из открытых источников

В Республиканской партии прошли третьи дебаты между кандидатами в президенты. Как и на предыдущих двух, главный конкурент Байдена Дональд Трамп не принял в них участие. Однако среди республиканцев продолжается борьба между теми, кто станет конкурентом Трампа.

Никки Хейли, призывающая присылать больше военной помощи Украине, раскритиковала своего конкурента Вивека Рамасвами во время дебатов из-за пророссийской позиции последнего.

"Я говорю вам, у Путина и Си течет слюна от мнения, что кто-нибудь такой может стать президентом", — сказала Хейли о Рамасвами.

Напомним, что во время одного из интервью перед дебатами Вивек Рамасвами рассказал свой план завершить войну в Украине. По его словам, можно отдать оккупированные территории России, если Путин выйдет из альянса из Китая. Кроме того, Рамасвами несколько раз подчеркнул, что "Украина не демократия".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что губернатор Южной Каролины Никки Хейли может стать главным конкурентом Трампа на выборах президента от Республиканской партии. Она все ближе приближается ко второму месту и может сместить Десантиса, рейтинги которого постоянно снижаются.

Также "Комментарии" писали, что в Финляндии назвали страну, которая поможет завершить войну в Украине.