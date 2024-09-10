В США назвали опасность, которую несет Путин для всего европейского континента

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что война в Украине начатая российским диктатором Владимиром Путиным в очередной раз подчеркивает опасность для всего европейского континента.



Джон Кирби. Фото из открытых источников

Представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге прокомментировал нарушение российскими беспилотниками воздушного пространства стран НАТО, в том числе Румынии и Латвии. По его словам, это не первый подобный случай.

"Это, к сожалению, не новое явление. Во время войны в Украине фрагменты ракет или фрагменты беспилотников иногда попадают в воздушные бои и падают на территорию соседней страны", – сказал Кирби.

Джон Кирби отметил, что США внимательно следят за инцидентами, связанными с российской агрессией, и находятся в тесном контакте с партнерами и союзниками. По его словам, война в Украине сменила политику безопасности в ЕС.

"Но это лишь подчеркивает опасность, которую война Путина в Украине привела к всему европейскому континенту, и тот факт, что ландшафт безопасности изменился — не меняется, не изменится, а уже изменился — именно поэтому мы делаем все возможное для того, чтобы Украина была способна защитить себя", — сказал Кирби.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские беспилотники вызвали резкую реакцию оппозиции в Румынии. Ее лидер Елена Ласкони заявила, что Румыния вынуждена узнавать новости из Украины. Кроме того, в Румынии отметили необходимость изменить законодательство страны, ведь во время мирного состояния румынские военные не могут сбивать дроны РФ на своей территории.

Также "Комментарии" писали, что после удара по Полтаве президент Латвии призвал изменить политику Запада в отношении Украины.