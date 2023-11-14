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В США назвали страну, которой помогают Россия и Китай расширить военный потенциал

Соединенные Штаты озабочены усилением сотрудничества Китая и России в помощи еще одной стране на азиатском континенте.

сегодня, 10:43
Автор:
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Slava Kot
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Министр обороны США Ллойд Остин рассказал, что Пентагон обеспокоен шагами двух азиатских стран – России и Китая, расширяющих военный потенциал Северной Кореи. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

В США назвали страну, которой помогают Россия и Китай расширить военный потенциал

Министр обороны США Ллойд Остин. Фото из открытых источников

В Южной Корее прошла встреча министров обороны 17 стран, являющихся представителями UNC – организации, обеспечивающей надзор за перемирием после Корейской войны. Среди членов присутствовал глава Минобороны США Ллойд Остин, выразивший обеспокоенность ситуацией на корейском полуострове.


"Мы глубоко озабочены тем, что Китай и Россия помогают Северной Корее расширять свои возможности, позволяя ей избегать санкций Совета Безопасности ООН", – сказал Остин.

Кроме того, Ллойд Остин выразил обеспокоенность увеличением военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей, связывая это с отправкой в РФ оружия, а КНДР получит вместо него российские технологии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что политический обозреватель Виталий Портников прогнозирует еще не менее трех войн в разных регионах мира. По его словам, один из военных конфликтов возможен именно на Корейском полуострове из-за договоренностей Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном, а также после встречи президента России с представителем КНР Си Цзиньпином.

Также "Комментарии" писали о рейтинге армий мира по военным расходам. В пятерку крупнейших оборонных бюджетов мира вошли четыре страны из Азии, в том числе Китай и Россия. Тем не менее, лидером остаются Соединенные Штаты. Украина из-за войны против России значительно поднялась в рейтинге армий мира по расходам на оборону страны.



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Источник: https://www.reuters.com/
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