В США назвали страну, которой помогают Россия и Китай расширить военный потенциал

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Slava Kot
Министр обороны США Ллойд Остин рассказал, что Пентагон обеспокоен шагами двух азиатских стран – России и Китая, расширяющих военный потенциал Северной Кореи. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.
Министр обороны США Ллойд Остин. Фото из открытых источников
В Южной Корее прошла встреча министров обороны 17 стран, являющихся представителями UNC – организации, обеспечивающей надзор за перемирием после Корейской войны. Среди членов присутствовал глава Минобороны США Ллойд Остин, выразивший обеспокоенность ситуацией на корейском полуострове.
Кроме того, Ллойд Остин выразил обеспокоенность увеличением военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей, связывая это с отправкой в РФ оружия, а КНДР получит вместо него российские технологии.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что политический обозреватель Виталий Портников прогнозирует еще не менее трех войн в разных регионах мира. По его словам, один из военных конфликтов возможен именно на Корейском полуострове из-за договоренностей Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном, а также после встречи президента России с представителем КНР Си Цзиньпином.
Также "Комментарии" писали о рейтинге армий мира по военным расходам. В пятерку крупнейших оборонных бюджетов мира вошли четыре страны из Азии, в том числе Китай и Россия. Тем не менее, лидером остаются Соединенные Штаты. Украина из-за войны против России значительно поднялась в рейтинге армий мира по расходам на оборону страны.
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