Конгрессменка-трампистка Марджори Тейлор Грин предостерегла спикера Палаты представителей республиканца Майка Джонсона от его намерения провести голосование за выделение помощи Украине в размере 60 млрд долларов.

Тейлор Грин

Грин раскритиковала в Твиттере Джонсона и обвинила его в том, что он решил пойти на уступки демократам в вопросе обеспечения безопасности границы Соединенных Штатов и Мексики.

По ее словам, если помощь Украине будет выделена, то это станет "злой шуткой".

"Если спикер Джонсон выделит еще 60 миллиардов долларов на оборону украинской границы после того, как он полностью профинансировал смертельно опасную открытую границу Байдена, это будет злая шутка над американским народом"

, – заявила Грин.

Известно, что раньше Грин инициировала отставку Джонсона. При этом Джонсон заявил, что намерен провести голосование за выделение помощи Украине. При этом он не исключил, что , возможно, ее будут предоставлять Киеву в кредит.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что еще с зимы 2023 года в Соединенных Штатах никак не могут проголосовать за предоставление Украине помощи в размере 60 млрд долларов. Против такого решения категорически выступают республиканцы, которые являются преданными сторонниками Дональда Трампа.

По словам экспертов, Украина стала заложницей борьбы двух американских партий в канун президентских выборов. Республиканцы блокируют помощь Украине, чтобы не давать Джо Байдену возможность говорить об успехах на международной арене и о поддержке Украины в войне с Россией.

Вместе с тем, в Пентагоне неоднократно подчеркивали, что без помощи от США Силы обороны начнут терять территории.