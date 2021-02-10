В США неизвестный расстрелял пациентов клиники

В Буффало, штат Миннесота, мужчина устроил бойню в клинике Allina Health Care Clinic. Он открыл беспорядочную стрельбу в помещении клиники, сообщает телеканал ABC News. В ходе стрельбы пострадали люди, в разных источниках их число колеблется от 5 до 1 человек. Официально подтверждено, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Стрельба (фото из открытых источников)

По последней информации после беспорядочной стрельбы неизвестный взорвал в здании клиники взрывчатку. В ходе проведенной спецоперации преступник был задержан. На данный момент в интересах следствия его личность и мотивы не раскрываются. По версии экспертов, нападавший имел психическое расстройство.

Известно также, что в клинику доставил шесть коробок с кровью для помощи жертвам теракта.

Напомним, британская полиция была вызвана на место происшествия около 21:45 по местному времени в понедельник. Место преступления оцеплено. Никаких арестов не производилось, и по факту инцидента начато расследование. Полиция Англии ищет свидетелей и просит обращаться в справочною службу. Подробности инцидента в Лондоне пока не сообщаются.

Как сообщали ранее ученик частной школы Англии, который сменил пол, задушил свою мать и нанес ей 118 ножевых ранений, прежде чем сделать пугающий звонок в службу 999, чтобы сказать полиции: "Принесите сумку для трупов". Полицейский, арестовавший Томпсона в доме в Хэмблдоне, графство Хэмпшир, сказал, что подросток был "чрезвычайно спокойным и сдержанным" и "казалось, что его больше беспокоит его кошка". Ребенка нашли мертвым всего за четыре дня до того, как он должен был предстать перед судом по обвинению в убийстве своей матери.

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