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В США неизвестный расстрелял пациентов клиники

Сообщается о большом количестве пострадавших во время стрельбы в США

сегодня, 06:36
Автор:

Ольга Чародий

В  Буффало, штат Миннесота, мужчина устроил бойню  в клинике Allina Health Care Clinic. Он открыл беспорядочную стрельбу в помещении клиники, сообщает телеканал ABC News. В ходе стрельбы пострадали люди, в разных источниках их число колеблется от 5 до 1 человек. Официально подтверждено, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В США неизвестный расстрелял пациентов клиники

Стрельба (фото из открытых источников)

По последней информации после беспорядочной стрельбы неизвестный взорвал в здании клиники взрывчатку. В ходе проведенной спецоперации преступник был задержан. На данный момент в интересах следствия его личность и мотивы не раскрываются. По версии экспертов, нападавший имел психическое расстройство.

Известно также, что в клинику доставил шесть коробок с кровью для помощи жертвам теракта.

Напомним, британская полиция была вызвана на место происшествия около 21:45 по местному времени в понедельник. Место преступления оцеплено. Никаких арестов не производилось, и по факту инцидента начато расследование. Полиция Англии ищет свидетелей и просит обращаться в справочною службу. Подробности инцидента в Лондоне пока не сообщаются.

Как сообщали ранее ученик частной школы Англии, который сменил пол, задушил свою мать и нанес ей 118 ножевых ранений, прежде чем сделать пугающий звонок в службу 999, чтобы сказать полиции: "Принесите сумку для трупов". Полицейский, арестовавший Томпсона в доме в Хэмблдоне, графство Хэмпшир, сказал, что подросток был "чрезвычайно спокойным и сдержанным" и "казалось, что его больше беспокоит его кошка". Ребенка нашли мертвым всего за четыре дня до того, как он должен был предстать перед судом по обвинению в убийстве своей матери. 



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Источник: https://abcnews.go.com/US/suspect-custody-shooting-minnesota-health-clinic
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