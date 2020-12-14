Ребенок нанес 118 ножевых ранений матери и просил "мешок для трупов" у полиции

Ученик частной школы Англии, который сменил пол, задушил свою мать и нанес ей 118 ножевых ранений, прежде чем сделать пугающий звонок в службу 999, чтобы сказать полиции: "Принесите сумку для трупов". Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Джоана Томпсон - мать Роуэна Томпсона

Роуэн Томпсон навещал свою мать Джоанну Томпсон и напал на нее в ее деревенском доме. 50-летняя миссис Томпсон была задушена в их гостиной Томпсоном, и "10 или 15 минут спустя" он вернулся, чтобы зверски ударить ее 38 раз в лоб, 64 раза в шею и 16 раз в руку.

Томпсон позвонил в службу 999 в "спокойной, бесстрастной и вполне обычной манере" и сказал: "Я только что убил свою маму ... Я задушил ее и заколол ее ножами. Полицейский, арестовавший Томпсона в доме в Хэмблдоне, графство Хэмпшир, сказал, что подросток был "чрезвычайно спокойным и сдержанным" и "казалось, что его больше беспокоит его кошка".

Ребенка нашли мертвым всего за четыре дня до того, как он должен был предстать перед судом по обвинению в убийстве своей матери.

Напомним, недавно стало известно, что 13-летняя девочка с ножом во Франции угрожала учителю "спустить шкуру, когда та выйдет". Преподаватель вызвала полицию, которая обнаружила во время обыска кухонный нож в сумке ученицы. Ребенок исключен из школы, без возможности окончить учебу до конца семестра.

Как ранее сообщали "Комментарии", министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок заявил, что в Великобритании был выявлен "новый вариант" коронавируса, который, как считается, быстро распространяется на Юго-Востоке Великобритании.









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