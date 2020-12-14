kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 14.12.2020

BTC/USD

19182.40

ETH/USD

583.11

LTC/USD

80.97

НБУ 14.12.2020

USD/UAH

28.15

EUR/UAH

34.15

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Великобритания Ребенок нанес 118 ножевых ранений матери и просил "мешок для трупов" у полиции
commentss НОВОСТИ Все новости

Ребенок нанес 118 ножевых ранений матери и просил "мешок для трупов" у полиции

Полицейский, арестовавший мальчика, сказал, что подросток был «чрезвычайно спокойным и сдержанным»

сегодня, 19:37
Автор:

Татьяна Лозовенко

Ученик частной школы Англии, который сменил пол, задушил свою мать и нанес ей 118 ножевых ранений, прежде чем сделать пугающий звонок в службу 999, чтобы сказать полиции: "Принесите сумку для трупов". Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Ребенок нанес 118 ножевых ранений матери и просил "мешок для трупов" у полиции

Джоана Томпсон - мать Роуэна Томпсона

Роуэн Томпсон навещал свою мать Джоанну Томпсон и напал на нее в ее деревенском доме. 50-летняя миссис Томпсон была задушена в их гостиной Томпсоном, и "10 или 15 минут спустя" он вернулся, чтобы зверски ударить ее 38 раз в лоб, 64 раза в шею и 16 раз в руку.

Томпсон позвонил в службу 999 в "спокойной, бесстрастной и вполне обычной манере" и сказал: "Я только что убил свою маму ... Я задушил ее и заколол ее ножами. Полицейский, арестовавший Томпсона в доме в Хэмблдоне, графство Хэмпшир, сказал, что подросток был "чрезвычайно спокойным и сдержанным" и "казалось, что его больше беспокоит его кошка".

Ребенка нашли мертвым всего за четыре дня до того, как он должен был предстать перед судом по обвинению в убийстве своей матери. 

Напомним, недавно стало известно, что 13-летняя девочка с ножом во Франции угрожала учителю "спустить шкуру, когда та выйдет". Преподаватель вызвала полицию, которая обнаружила во время обыска кухонный нож в сумке ученицы. Ребенок исключен из школы, без возможности окончить учебу до конца семестра. 

Как ранее сообщали "Комментарии", министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок заявил, что в Великобритании был выявлен "новый вариант" коронавируса, который, как считается, быстро распространяется на Юго-Востоке Великобритании. 




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-9051247/Private-school-pupil-killed-mother-dialling-999-tell-police-arrest-him.html
Теги:
comments

Обусуждения

Иветта

сегодня, 19:57

Это не ребенок ,это чудовище.

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ