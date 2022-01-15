В США неизвестный расстрелял посетителей концерта: что известно

В Соединённых Штатах Америки произошла стрельба в общественном месте. Об этом пишет издание ТСН.

Стрельба. Фото из открытых источников

Происшествие случилось вчера, 14 января, в городе Юджин, который находится в американском штате Орегон. Сообщается, что в одном из концертных залов прогремели выстрелы.

В результате инцидента ранения различной степени тяжести получили, по меньшей мере пять граждан. Отмечается, что позже стало известно о еще одном пострадавшем. Раненые были госпитализированы прибывшими на место событий медиками. Состояние одного человека оценивают, как критическое.

По словам свидетелей, неизвестный мужчина открыл огонь из пистолета по людям, собравшимся у дверей здания.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов начали расследование по данному факту. Устанавливаются все обстоятельства стрельбы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что извержение вулкана у берегов Тонги вызвало цунами. Разрушительная волна смывает всё на своем пути. Согласно данным специалистов, извергся вулкан, который находится под водой. В результате сейсмической активности в воздух было выброшено пепел и газ. Очевидцы говорят, что наблюдали пепел даже в столице страны, которая находится в десятках километров от эпицентра извержения.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что во время восхождения на Говерлу произошло ЧП. Несколько туристов получили ранения и одни человек погиб. На место событий незамедлительно отправились спасатели. Они спустили пострадавших с горы. На данный момент полицейские устанавливают обстоятельства гибели туриста.













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