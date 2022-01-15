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В США неизвестный расстрелял посетителей концерта: что известно

В США на концерте были ранены по меньшей мере шесть человек

сегодня, 20:40
Автор:

Денис Подставной
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В Соединённых Штатах Америки произошла стрельба в общественном месте. Об этом пишет издание ТСН.

В США неизвестный расстрелял посетителей концерта: что известно

Стрельба. Фото из открытых источников

Происшествие случилось вчера, 14 января, в городе Юджин, который находится в американском штате Орегон. Сообщается, что в одном из концертных залов прогремели выстрелы. 

В результате инцидента ранения различной степени тяжести получили, по меньшей мере пять граждан. Отмечается, что позже стало известно о еще одном пострадавшем. Раненые были госпитализированы прибывшими на место событий медиками. Состояние одного человека оценивают, как критическое. 

По словам свидетелей, неизвестный мужчина открыл огонь из пистолета по людям, собравшимся у дверей здания. 

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов начали расследование по данному факту. Устанавливаются все обстоятельства стрельбы. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что извержение вулкана у берегов Тонги вызвало цунами. Разрушительная волна смывает всё на своем пути. Согласно данным специалистов, извергся вулкан, который находится под водой. В результате сейсмической активности в воздух было выброшено пепел и газ. Очевидцы говорят, что наблюдали пепел даже в столице страны, которая находится в десятках километров от эпицентра извержения. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что во время восхождения на Говерлу произошло ЧП. Несколько туристов получили ранения и одни человек погиб. На место событий незамедлительно отправились спасатели. Они спустили пострадавших с горы. На данный момент полицейские устанавливают обстоятельства гибели туриста. 





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Источник: https://tsn.ua/ru/svit/v-ssha-na-koncerte-proizoshla-strelba-neizvestnyy-ranil-shest-chelovek-1954009.html
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