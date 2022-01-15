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Извержение вулкана у берегов Тонги вызвало цунами: волна смывает всё на своем пути (ВИДЕО)

Цунами обрушилось на островное государство Тонга

сегодня, 18:40
Автор:

Денис Подставной
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В Тихом океане произошло мощное извержение вулкана. Об этом пишет издание BBC. 

Извержение вулкана у берегов Тонги вызвало цунами: волна смывает всё на своем пути (ВИДЕО)

Цунами. Иллюстрация из открытых источников

В Тихом океане началось извержение подводного вулкана. В результате его активности была вызвано цунами. Гигантские волны обрушились на тихоокеанскую страну Тонга.

Согласно данным СМИ, мощные потоки воды смывали всё на своем пути. Очевидцы событий говорят, что вулканический пепел падал на столицу Тонги город Нукуалофа. После предупреждения о надвигающемся цунами местные жители были вынуждены эвакуироваться на возвышенности. Вода уже успела затопить несколько жилых домов и церковь. 

В материале указывается, что вулкан находится в 65 километрах от главного острова страны Тонгатапу.

По информации Геологической службы Тонги, шлейфы газа, дыма и пепла, вырывающиеся из вулкана, достигли высоты 20 километров. 

В Сети появляются видео с места событий. На опубликованных кадрах видно, как вода из океана "поглощает" населённый пункт. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что на Японию обрушились сильные метели, которые окутали снегом северо-восток страны. Из-за плохих погодных условий в были отменены десятки авиарейсов. В некоторых районах Японии за считанные часы выпало около 30 сантиметров осадков в виде снега. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что во Франции из-за масштабных наводнений местная река вышла из берегов. Потоки воды хлынули на улицы населенных пунктов. В результате стихийного бедствия погиб, по меньшей мере один гражданин. Отмечается, что повышение уровня воды было вызвано проливными дождями, которые прошли накануне. 


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Источник: https://www.bbc.com/news/world-asia-60007119
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