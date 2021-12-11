В США несколько торнадо разрушили здания: сколько людей погибло

В США понесся шторм, фото Stephanie Gordon

В Соединенных штатах пронесся шторм с торнадо. По словам губернатора штата Кентукки Энди Бешера, в штате объявлено чрезвычайное положение. Об этом сообщает CNN.

Также губернатор рассказал, что это самый мощный шторм в истории Кентукки. Торнадо пронесся по штату со скоростью более 320 километров в час. Торнадо разрушил крышу на обрушившемся в результате свечном заводе. Во время торнадо на свечном заводе находились около 110 человек.



Также шторм разрушил крышу распределительного центра, принадлежащую Amazon. Событие произошло в штате Иллинойс. В пятницу спасатели работали и в Эдвардсвилле, где многие оказались в ловушке в здании. Оттуда спасли несколько человек, однако количество жертв неизвестно. Об этом сообщил начальник местной полиции Майк Филбек.

В 15 округах западного Кентукки разрушены здания и объекты инфраструктуры. Больше всего от стихии пострадал округ Грейвс, там повреждены даже тюрьма и помещение суда.



По данным Центра прогнозирования штормов NOAA, было сообщено о не менее 24 торнадо в пяти штатах – Арканзасе, Иллинойсе, Кентукки, Миссури и Теннесси.

По меньшей мере, 50 человек, вероятно, погибли в результате множественных торнадо, прошедших через юго-западную часть Кентукки поздно в пятницу. Известно о смертях в штатах Арканзас и Иллинойс. Шторм продвинулся от северной Луизианы до южного Огайо в субботу утром.

По словам представителя управления чрезвычайных ситуаций Арканзаса ЛаТреша Вудраффа, автомагистраль Interstate вблизи города Труман была перекрыта из-за опрокинутых автомобилей. В этом штате стихия повредила пожарную часть, заведение скорой помощи и дом престарелых. По данным PowerOutage.US, по меньшей мере 254 684 потребителя коммунальных услуг остались без электроэнергии в Теннесси, Кентукки, Индиане и Арканзасе.



Как сообщал портал "Комментарии", Великобританию и Ирландию накрыл мощный шторм .

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