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В США новый рекорд смертности от COVID-19

По меньшей мере 11 миллионов американцев заразились вирусом во время пандемии с января прошлого года

сегодня, 20:53
Автор:

Диденко Светлана

США находится на пике распространения болезни.

В США новый рекорд смертности от COVID-19

Фото: The Boston Globe

В США зафиксировали новый рекорд смертности от коронавируса. Отметка достигла числа в 2015 человек доброй, это самый большой показатель с мая этого года.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, США находится на пике распространения болезни. И это за несколько недель до начала вакцинации американцев.

Одновременно с этим, в штатах подтверждено еще один рекорд: более 187 тысяч подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки. Прогнозы экспертов не внушают надежду. В США готовятся к новому пику в 200 000 больных за день.

Общее количество смертей в стране через Covid-19 достигла 250 000 — самый высокий показатель в мире. По меньшей мере 11 тысяч американцев заразились вирусом во время пандемии с января прошлого года. На сегодня в больницах госпитализированы 80 тысяч пациентов.

Доктор Дебора Биркс, старший научный сотрудник рабочей группы по вопросам коронавируса при Белом доме сообщили, что большая часть страны находится в "красной зоне", то есть 101 новый случай на 100 тысяч американцев.

Эксперты в области здравоохранения призывают общество ограничить или даже отменить любые встречи приурочены ко Дню Благодарения, а также носить маски.

Доктор Энтони Фаучи, ведущий эксперт по вопросам инфекционных болезней призвал соблюдать простые превентивные меры, поскольку страна ожидает вакцину против вируса.

Ранее "Комментарии" сообщали, что вакцина Pfizer эффективная уже на 95% и не имеет серьезных побочных эффектов.


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Источник: https://www.theguardian.com/us-news/2020/nov/20/us-daily-coronavirus-deaths-cases-record
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