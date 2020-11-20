В США новый рекорд смертности от COVID-19

США находится на пике распространения болезни.



Фото: The Boston Globe

В США зафиксировали новый рекорд смертности от коронавируса. Отметка достигла числа в 2015 человек доброй, это самый большой показатель с мая этого года.



Согласно данным Университета Джона Хопкинса, США находится на пике распространения болезни. И это за несколько недель до начала вакцинации американцев.

Одновременно с этим, в штатах подтверждено еще один рекорд: более 187 тысяч подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки. Прогнозы экспертов не внушают надежду. В США готовятся к новому пику в 200 000 больных за день.

Общее количество смертей в стране через Covid-19 достигла 250 000 — самый высокий показатель в мире. По меньшей мере 11 тысяч американцев заразились вирусом во время пандемии с января прошлого года. На сегодня в больницах госпитализированы 80 тысяч пациентов.

Доктор Дебора Биркс, старший научный сотрудник рабочей группы по вопросам коронавируса при Белом доме сообщили, что большая часть страны находится в "красной зоне", то есть 101 новый случай на 100 тысяч американцев.

Эксперты в области здравоохранения призывают общество ограничить или даже отменить любые встречи приурочены ко Дню Благодарения, а также носить маски.

Доктор Энтони Фаучи, ведущий эксперт по вопросам инфекционных болезней призвал соблюдать простые превентивные меры, поскольку страна ожидает вакцину против вируса.

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