Президент США Дональд Трамп оказался в центре громкого скандала из-за публикации в своей соцсети Truth Social. Политик распространил видео, созданное с помощью искусственного интеллекта, посвященное заявлениям о фальсификации выборов. Однако наибольшее возмущение вызвал финал ролика: в конце видео бывший президент Барак Обама и его жена Мишель предстают в образе обезьян в джунглях.

В США обсуждают недееспособность Трампа после публикации ролика с Обамами в джунглях

В Соединенных Штатах такой контент был расценен как откровенно расистский. Публикация вызвала резкую критику не только среди демократов, но и в кругу республиканцев.

"Трамп только что опубликовал расистское видео с Бараком и Мишель Обамой в образе обезьян. Ниже падать уже некуда", — отметили в группе Republicans Against Trump.

Кроме содержания самого видео, пользователей соцсетей обеспокоила активность политика: за короткий промежуток времени он обнародовал десятки странных сообщений подряд. Из-за такого поведения в сети начали звучать призывы рассмотреть применение 25-й поправки к Конституции США, предусматривающей отстранение президента от власти в случае его недееспособности.

