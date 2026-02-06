Президент США Дональд Трамп опинився в центрі гучного скандалу через публікацію у своїй соцмережі Truth Social. Політик поширив відео, створене за допомогою штучного інтелекту, присвячене заявам про фальсифікацію виборів. Проте найбільше обурення викликав фінал ролика: наприкінці відео колишній президент Барак Обама та його дружина Мішель постають у образі мавп у джунглях.

У США обговорюють недієздатність Трампа після публікації ролика з Обамами в джунглях

У Сполучених Штатах такий контент розцінили як відверто расистський. Публікація викликала різку критику не лише серед демократів, а й у колі республіканців.

"Трамп щойно опублікував расистське відео з Бараком і Мішель Обамою в образі мавп. Нижче падати вже нікуди", — наголосили у групі Republicans Against Trump.

Окрім змісту самого відео, користувачів соцмереж занепокоїла активність політика: за короткий проміжок часу він оприлюднив десятки дивних дописів поспіль. Через таку поведінку в мережі почали звучати заклики розглянути застосування 25-ї поправки до Конституції США, яка передбачає відсторонення президента від влади у разі його недієздатності.

