В США объяснили, почему мирный план Трампа по Украине невозможно реализовать

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп неоднократно заявлял, что быстро завершит войну России против Украины. Недавно его советники обнародовали соответствующий мирный план. Западные эксперты считают, что эти идеи не только обречены на провал, но и играют на руку российскому диктатору Владимиру Путину.

Дональд Трамп

В частности, как пишет Newsweek, предложения Трампа по прекращению российско-украинской войны не подойдут ни Украине, ни России.

Суть плана Трампа состоит в том, чтобы не предоставлять Украине американское оружие, если Киев не согласится на переговоры, и значительно усилить вооруженную поддержку ВСУ, если РФ откажется от переговоров или нарушит их условия.

По словам профессора политологии Сиракузского университета Брайана Тейлора, Россия не согласится на это, поскольку ее цели в войне слишком отличаются от целей Украины. РФ стремится получить полный политический контроль над Украиной и уничтожить идею украинской нации. Украина же стремится оградить свою территорию, своих людей и демократию от российской агрессии, подчеркнул эксперт.

Издание подчеркивает, что несовпадение позиций Киева и Москвы оставляет мало пространства для переговоров, и угроза предоставления большего количества оружия Украине не повлияет на Кремль.

По мнению Тейлора, россияне будут врать и делать вид, что готовы на уступки, но это будет только имитация. Чтобы приблизить переговоры нужно увеличить помощь Украине сейчас, а когда россияне окажутся в проигрышном положении, тогда можно будет говорить о чем-то, добавил эксперт.

При этом генерал-майор армии США в отставке Гордон Дэвис согласен, что план Трампа выгоден России, ведь фактически показывает, что агрессия и жестокость оправдывают себя. Однако это предложение может понравиться электоральной базе Трампа и части европейской публики, которую больше интересует мир, чем защита свободы выбора правительства, территориальный суверенитет и международное право.

Дэвис добавил, что угроза большей поддержки Украины со стороны Запада и США на данном этапе войны выглядит иронической и вряд ли убедит Путина идти на переговоры. То, что действительно может сработать, это предоставление большей поддержки ВСУ уже сейчас.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что во время дебатов Трамп заявил , что требования Путина относительно мира в Украине неприемлемы.



