В США объяснили, почему перед Украиной есть условия использования оружия, а перед Израилем они отсутствуют

Представитель Пентагона Сабрина Сингх, объяснила разное отношение США относительно использования оружия в войне в Украине и конфликта на Ближнем Востоке с участием Израиля. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на брифинг Министерства обороны США.

Спикер Пентагона Сабрина Сингх. Фото из открытых источников

Журналист спросил Сабрину Сингх, почему перед Израилем США не ставили условия использования оружия, тогда как для Украины они существуют. К примеру это касается кассетных боеприпасов. Украина должна сообщать США об их применении, в частности вести список поразивших целей и где они были применены.

"Я бы не смотрела на это так. Я бы сказала, что Украина и Израиль сейчас ведут две очень разные войны. Я считаю, что то, как украинцы используют кассетные боеприпасы на поле боя, есть ответственным. Они следят за тем, куда стреляют" , – сказала спикер Пентагона Сабрина Сингх.

Сингх заявила, что введение учета кассетных боеприпасов Украиной создает возможность для собственной безопасности, ведь впоследствии украинские силы начнут возвращать свою территорию, и это требует снизить количество жертв среди гражданского населения.

Также представитель Пентагона заявила, что для Израиля нападение ХАМАС, это как 11 сентября для США, поэтому "они имеют полное право и должны отвечать террористам, убивавшим невинных людей". Сингх добавила, что Израиль является древнейшим партнером и союзником в регионе, а во время боевых действий соблюдает правила ведения войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный аналитик рассказал, сколько нужно американских ракет ATACMS для уничтожения Крымского моста.

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