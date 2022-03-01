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В США объяснили свой отказ закрыть небо над Украиной

В Белом доме рассказали, что не будут закрывать небо над Украиной, но обеспечат нашу страну дополнительной военной помощью

сегодня, 10:45
Автор:

Светлана Шкурупий
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В Украине продолжается шестой день войны с Российской Федерацией. И противник наносит серьезный удар с помощью авиации. В связи с этим США попросили закрыть для Украины небо. Но Белый дом отказался и объяснил почему. Об этом передает издание WSJ.

В США объяснили свой отказ закрыть небо над Украиной

Почему США не хочет закрыть Украине небо (фото из открытых источников)

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что если США закроет для Украины небо, то страна может быть втянута в прямой военный конфликт с Российской Федерацией.

По ее словам, президент США Джо Байден не считает такое решение лучшей идеей, потому что, в сущности, это означало бы, что американские военные будут сбивать самолеты РФ, а это эскалация, которой глава государства не хочет.

Но при этом, США предоставят Украине оружие, в частности "летальную оборонную помощь" и около 350 миллионов долларов.

Напомним, санкции со стороны Соединенных Штатов Америки против Центрального банка России были расширены. По информации источника, Министерство финансов США передает, что данное решение будет распространяться на Центральный банк Российской Федерации, Фонд национального благосостояния России.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что, отбивая российское вторжение Украине приходится терять не только своих воинов, но и мирное населения. По данным ООН, только за 4 дня необъявленной полномасштабной войны России против Украины погибло больше 100 человек, еще 300 получили ранения.

Читайте также, что прокурор международного уголовного суда Карим Ахмад Хан заявил, что начал расследование по ситуации в Украине. По его словам, есть обоснованные основания считать, что в Украине были совершены военные преступления, так и преступления против человечества.


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Источник: https://www.wsj.com/
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