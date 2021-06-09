В США оценили возможность вступления Украины в НАТО

В Администрации государственного главы Соединенных Штатов Америки считают, что Украина уже обладает всеми инструментами для потенциального вступления в Североатлантический Альянс (НАТО). США оказывают нашей стране поддержку. Об этом заявил глава Госдепа Штатов Энтони Блинкен, пишет РБК-Украина.

Энтони Блинкен - фото из открытых источников

Госсекретарь считает, что со времен создания плана действий по получению членства в НАТО был разработан ряд других инструментов, чтобы содействовать подготовке государств к возможному присоединению в Североатлантический Альянс, включая ежегодную программу, выгоды из которой извлекает Украина.

"Сам план действий по обретению членства должен быть разработан при полном консенсусе всех стран — членов НАТО. Считаю, что некоторые государства (Альянса, — ред) сейчас это поддерживают в меньшей степени, чем другие", — сказал Блинкен.

Напомним, что Украина все чаще заявляет о своем желании стать полноценным членом Европейского Союза (ЕС) и Североатлантического альянса, однако конкретных подвижек в этом направлении пока не наблюдается. По мнению главы украинского государства Владимира Зеленского, проблема не только в медленных реформах, но и в позиции самих союзных объединений.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Североатлантический Альянс еще год назад пригласил Россию принять участие в заседании Совета НАТО, но до сих пор не получил положительного ответа на приглашение со стороны Кремля. Переговоры в формате "Совет НАТО — Россия" не проводились с июля 2019 года, хотя у Альянса с РФ много общих тем для обсуждения, отметил Столтенберг. Также он сообщил, что отношения между НАТО и РФ сейчас находятся ниже уровня времен окончания "Холодной войны". При этом в Альянсе настаивают на диалоге с Кремлем "для преодоления напряженности".









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