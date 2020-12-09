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В США одобрили военную помощь Украине на 250 млн долларов

За проект оборонного бюджета проголосовали 67% депутатов Палаты представителей

сегодня, 10:00
Автор:

Сергей Медведев

Палата представителей Конгресса США одобрила проект военного бюджета, который предусматривает помощь Украине в размере четверти миллиарда долларов. В поддержку документа свои голоса отдали 289 из 431 депутата, что составило 67%.

В США одобрили военную помощь Украине на 250 млн долларов

Законопроект об оборонном бюджете на 2021 год также включает в себя  ограничения для компаний, предоставляющих страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства газопровода "Северный поток-2".  Помимо этого, законопроект предлагает санкции против компаний, которые предоставляют услуги для модернизации или устанавливают сварочное оборудование на принимающих участие в строительстве судах.

На сдерживание Китая и обеспечение безопасности в тихоокеанском регионе авторы проекта предусмотрели более двух млрд долларов. Документ также предполагает введение новых санкций против Турции, которая закупила у России зенитно-ракетные комплексы С-400.

 Президент Дональд Трамп пообещал наложить вето на проект бюджета, поскольку он не содержит пункта об  отмене раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 года, который защищает технологические компании от судебных исков за публикации пользователей. 

Однако, после того, как законопроект поддержали две трети депутатов, Конгресс сможет преодолеть президентское вето.

Как сообщал портал "Комментарии", Министерство обороны США подписало контракт на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для целого ряда государств, среди которых Украина. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона. Контракт подписан с группой компаний  Raytheon — Lockheed Martin. Произведенные ПТРК будут предназначены для Австралии, Грузии, Индонезии, Иордании, Ирландии, Катара, Литвы, Новой Зеландии, Норвегии, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Турции, Украины, Франции, Чехии и Эстонии. Сумма контракта составила 18 млн 431 тыс. 215 долл. США. Производиться ПТРК будут на заводе в Тусоне, штат Аризона. Работы, предположительно, завершатся 25 июня 2020 года.

 


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Источник: https://focus.ua/world/468995-palata-predstaviteley-ssha-odobrila-vydelenie-250-mln-na-voennuyu-pomoshch-ukraine
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