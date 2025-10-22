В США огромные очереди за гуманитарной помощью: что произошло

В Вашингтоне сотни госслужащих пришли получить продукты из-за того, что оказались без зарплаты во время шатдауна.

Госслужащие в США. Фото из открытых источников

Capital Area Food Bank раздал консервы и полуфабрикаты более 370 семьям — это более чем в два раза чем ожидаемое количество человек, пишет издание CNN. Чтобы получить продукты, работники должны были предъявить удостоверение государственного служащего.

Законодатели, как пишет издание, до сих пор не пришли к согласию относительно выплат работникам. Сенатор-республиканец Рон Джонсон подал законопроект, предусматривающий оплату только для тех, кто продолжает работать во время недельного шатдауна, в то время как демократы настаивают, чтобы зарплату получили все федеральные служащие.

Очереди выстроились большие. Пастор благотворительной организации No Limits Outreach Ministries и организатор мероприятия Оливер Картер сказал, что просто ошеломлен очередью.

"Я не думал, что у нас будет столько федеральных служащих", — отметил он.

Федеральные служащие сами шокированы ситуацией и объясняют, что должны экономить деньги. Федеральный подрядчик и аналитик маркетинговых исследований Центра сельского экспорта Министерства торговли США Саммер Керксик объяснила, что не получила зарплату в этом месяце, поэтому бесплатные продукты очень важны, очень полезны.

"Поскольку на следующей неделе мне нужно оплатить арендную плату, я могу взять все что угодно. На этом этапе мне нужно экономить каждую копейку", — цитирует слова женщины издание.

По данным издания, примерно 1,4 млн федеральных служащих отправили в отпуск или они сейчас работают без оплаты труда.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Трамп решил относительно встречи с Путиным.



