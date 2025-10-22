У США величезні черги за гуманітарною допомогою: що сталося

У Вашингтоні сотні держслужбовців прийшли отримати продукти через те, що опинилися без зарплати під час шатдауну.

Держслужбовці в США. Фото з відкритих джерел

Capital Area Food Bank роздав консерви та напівфабрикати понад 370 сім'ям — це більш ніж удвічі за очікувану кількість осіб, пише видання CNN. Щоб отримати продукти, працівники повинні були пред'явити посвідчення державного службовця.

Законодавці, як пише видання, досі не дійшли згоди щодо виплат працівникам. Сенатор-республіканець Рон Джонсон подав законопроєкт, який передбачає оплату лише для тих, хто продовжує працювати під час багатотижневого шатдауну, тоді як демократи наполягають, щоб зарплату отримали всі федеральні службовці.

Черги вишикувалися великі. Пастор благодійної організації No Limits Outreach Ministries та організатор заходу Олівер Картер сказав, що просто приголомшений чергою.

“Я не думав, що у нас буде стільки федеральних службовців”, — зазначив він.

Федеральні службовці самі шоковані ситуацією та пояснюють, що повинні економити гроші. Федеральний підрядник та аналітик маркетингових досліджень Центру сільського експорту Міністерства торгівлі США Саммер Керксік пояснила, що не отримала зарплату цього місяця, тому безкоштовні продукти дуже важливі, дуже корисні.

“Оскільки наступного тижня мені потрібно сплатити орендну плату, я можу взяти все, що завгодно. На цьому етапі мені потрібно економити кожну копійку”, — цитує слова жінки видання.

За даними видання, приблизно 1,4 млн федеральних службовців відправили у відпустку або вони зараз працюють без оплати праці.

