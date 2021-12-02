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В США Омикрон обнаружили у вакцинированного пациента: что известно

Омикроном инфицировался вернувшийся из Африки вакцинированный мужчина

сегодня, 15:04
Автор:

Козлова Альбіна
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В Соединенных Штатах 1 декабря учёные обнаружили у пациента заражение Omicron. Отмечается, что пациент был вакцинирован двумя дозами. Однако после путешествия в Южную Африку инфицировался новым штаммом.

В США Омикрон обнаружили у вакцинированного пациента: что известно

В странах мира обнаруживают инфицированных новым штаммом, фото из открытых источников

По данным представителей здравоохранения, пациент получил положительный результат теста спустя неделю со дня прибытия в США. У человека были легкие симптомы коронавирусной болезни. Больной не получал бустерную дозу вакцины, сейчас он находится на самоизоляции. У контактных лиц штамм не обнаружен, их тесты дали отрицательный результат.

Ученые еще исследуют ключевые вопросы инфицирования пациентов новым вариантом. Ведь они опасаются, что мутация может улучшить способность штамма быстрее распространяться и не быть распознанным иммунитетом, обеспечивающим вакцины.

В настоящее время Omicron обнаружен в двух десятках стран: Канаде, Австралии, Японии, Гонконге, Израиле и других. По словам вирусолога Школы общественного здоровья Дж. Х. Блумберга Энди Пекоша, уже на следующей неделе новый штамм может начать распространяться в США.

Ученым понадобится две недели или больше, чтобы понять, как штамм распространяется от человека к человеку и как люди будут болеть. Речь идет и о вакцинированных, и о невакцинированных.

По информации Администрации Байдена, полностью вакцинированные люди будут ревакцинированы. В США полностью вакцинированы лишь 60% граждан.

Портал "Комментарии" сообщал, что в ВОЗ рассказали, как спасти мир от появления новых штаммов коронавируса. В среду ВОЗ обнародовала строгие предупреждения об опасности игнорирования ковид-вакцинации, а Европейский Союз разработал обязательные предписания, поскольку Соединенные Штаты зарегистрировали первый случай нового штамма коронавируса Omicron.


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Источник: https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/us-reports-first-case-omicron-variant-2021-12-01/?utm_medium=Social&utm_source=twitter
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